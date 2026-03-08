Μητσοτάκης για παγκόσμια ημέρα Γυναίκας: «Στόχος να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα»

Ο πρωθυπουργός εστίασε στις φοροελαφρύνσεις, στην ενίσχυση της μητρότητας και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, αλλά και στις δικλείδες ασφαλείας για να μην μένει καμία γυναίκα απροστάτευτη.

Αφιερωμένη στη γυναίκα είναι η σημερινή (8/3) ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης που κάνει ο πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους διαχρονικούς αγώνες που γίνονται για την εξάλειψη των ανισοτήτων, ενώ τόνισε τα βήματα προόδου που έχουν γίνει από το 2019 μέχρι και σήμερα, με αφορμή τις πρωτοβουλίες και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση για «να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα».

Αναλυτικά το μήνυμα Μητσοτάκη

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γίνεται, κάθε χρόνο, σημείο συνάντησης των κατακτήσεών μας με τον στόχο να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα.

Ανατρέποντας τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν.

Δημιουργώντας ευκαιρίες στην εργασία κι ενισχύοντας τη συμμετοχή της γυναίκας στη λήψη αποφάσεων. Στηρίζοντας κάθε επιλογή στην οικογένεια και δείχνοντας μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία. Όπως και αναγνωρίζοντας την ισότητα όχι μόνο ως κοινωνική επιταγή. Αλλά και ως μοχλό συλλογικής ευημερίας.

Από το 2019, η πρόοδος της πατρίδας μας σε αυτόν τον τομέα είναι, πράγματι, μεγάλη: Σήμερα, η ανεργία των γυναικών έχει πέσει στο μισό και η απασχόλησή τους έχει αυξηθεί κατά 10 μονάδες. Οι μητέρες λαμβάνουν, πλέον, επίδομα γέννησης μέχρι και 3.500 ευρώ, έχοντας άδεια 9 μηνών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί με απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα. Και όλο και περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ενθαρρύνουμε, ταυτόχρονα, τη γυναίκα-επιχειρηματία και φροντίζουμε για την εξάλειψη των διακρίσεων σε όλα τα πεδία. Ήδη, δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιρειών επιμορφώνονται σε θέματα διαφορετικότητας. Ενώ με την καθιέρωση του ειδικού «Σήματος Ισότητας» επιβραβεύουμε τις εταιρείες που κάνουν πράξη την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, όπως και τις πρόνοιες εναντίον της παρενόχλησης.

Επενδύουμε, επίσης, στην πρόληψη με τις δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές. Και, βέβαια, στεκόμαστε δίπλα στην πιο ευάλωτη γυναίκα, απλώνοντας ισχυρό δίχτυ προστασίας για τα θύματα βίας: με 67 δομές σε όλη τη χώρα και με την Εθνική Γραμμή SOS 15900 που δέχθηκε 6.700 κλήσεις μόνο το 2025. Με 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αστυνομία. Και με το Panic Button το οποίο εγκαθίσταται, πλέον, κάθε χρόνο, στα κινητά περίπου 5.000 γυναικών.

Είναι δράσεις που απαντούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη οι Ελληνίδες σε πολλά επίπεδα. Προσπάθειες, ωστόσο, που ταυτόχρονα γίνονται και μέτρο της ανάγκης να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μπορεί η Ελλάδα του 2026 να είναι μεταξύ των μόλις 14 κρατών του κόσμου που εγγυώνται απόλυτη νομική ισότητα, ανερχόμενη σταθερά στους διεθνείς δείκτες ισότητας. Όμως οι νίκες αυτές δεν αρκούν. Αντίθετα, γίνονται κίνητρα για να κερδηθεί ο πόλεμος. Με βήματα υπέρ της Γυναίκας που πρέπει να γίνουν άλματα.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις γυναίκες και όχι μόνο. Γιατί η υπόθεσή τους μάς αφορά όλους!»