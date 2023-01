Μυστηριώδης φωτεινή δίνη στον νυχτερινό ουρανό της Χαβάης [Video]

«Το τηλεσκόπιο Subaru-Asahi Star κατέγραψε μια μυστηριώδη ιπτάμενη σπείρα», έγραψε στο Twitter ο αντίστοιχος λογαριασμός. «Η σπείρα φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου από την εταιρεία SpaceX».

Perfectly shaped spiral appears over Hawaii But what was it It turns out the stunning spiral was comprised of frozen rocket fuel that was ejected during a SpaceX launch@A video of the ethereal light show was captured Jan 18 by the Subaru-Asahi Star Camera coowned by the National pic.twitter.com/8o1hCt6K8f

— dkenna (@bigDkenna1) January 29, 2023