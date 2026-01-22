ΚΡΗΤΗ

Ν. Αντωνακάκης: Το ελαιόλαδο φέτος δεν είχε παραγωγή: Το ελαιόλαδο φέτος δεν είχε παραγωγή, αλλά οι παραγωγοί πλήρωσαν τον λογαριασμό !!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Φέτος στην ελαιοπαραγωγή δεν είχαμε απλώς μια “δύσκολη χρονιά”,είχαμε καταστροφή. Μικρή παραγωγή, ελιές που δεν πρόλαβαν να μαζευτούν, καρπός που έπεσε κάτω από τα μέσα Νοέμβρη και μετά, λάδια βαριά με υψηλά οξέα που η αγορά τα τιμωρεί. Και στο τέλος; Ο παραγωγός να δουλεύει όλο τον χρόνο και να μπαίνει μέσα.

Κι όμως, ενώ το καλό λάδι είναι ελάχιστο, δεν έχει τιμή. Πώς γίνεται αυτό;

Μικρή παραγωγή – χαμηλές τιμές: το παράλογο της αγοράς. Σε κάθε λογική αγορά, όταν το προϊόν είναι λίγο, η τιμή ανεβαίνει στο ελαιόλαδο όμως συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί;

-Η αγορά δεν επιβραβεύει την ποιότητα όταν αυτή δεν είναι μαζική.

-Τα βαριά λάδια, λόγω καθυστερημένης συγκομιδής και καιρικών συνθηκών, σπρώχνονται σε εξευτελιστικές τιμές.
Οι παραγωγοί δεν έχουν διαπραγματευτική δύναμη. Πουλάνε ό,τι έχουν, όπως-όπως, για να πληρώσουν έξοδα.

Το αποτέλεσμα;
-Το λίγο καλό λάδι χάνει την αξία του
-Το κακό λάδι δεν πληρώνεται
-Και ο παραγωγός μένει ξεκρέμαστος
Οι μεσάζοντες αντέχουν – ο παραγωγός όχι

Η αλυσίδα είναι γνωστή:Παραγωγός → Έμπορος → Συσκευαστής → Ράφι. Κάθε κρίκος παίρνει το ποσοστό του. Ο πρώτος κρίκος όμως, ο παραγωγός, παίρνει το ρίσκο, τη ζημιά και τη σιωπή. Το λάδι μπορεί να πουληθεί ακριβότερα στον καταναλωτή, αλλά η διαφορά δεν φτάνει ποτέ στο χωράφι.

Και η πολιτεία;
-Καμία σοβαρή στήριξη για τις ζημιές
-Καμία προστασία για τις τιμές παραγωγού
-Καμία πολιτική για τα λάδια υψηλών οξέων
-Καμία πρόβλεψη για χρονιές σαν τη φετινή

Όλοι θυμούνται τον παραγωγό μόνο στις φωτογραφίες και στις εξαγγελίες αλλά όταν έρθει η ώρα της ζημιάς, της απώλειας εισοδήματος και της πραγματικής ανάγκης, σιωπή.

Δεν φταίει ο καιρός μόνο – φταίει το σύστημα.

Ναι, ο καιρός έπαιξε ρόλο αλλά δεν έριξε ο καιρός τις τιμές. Τις τιμές ρίχνει η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η ασυδοσία της αγοράς και η εγκατάλειψη του μικρού και μεσαίου παραγωγού.

Αν συνεχίσουμε έτσι, το ελαιόλαδο δεν θα χαθεί από τα ράφια. Θα χαθεί από τα χωράφια. Ώρα να μιλήσουμε καθαρά. Ο ελαιοπαραγωγός δεν ζητά ελεημοσύνη αλλά δίκαιη τιμή,προστασία σε κακές χρονιές,πολιτική που να στηρίζει την παραγωγή, όχι μόνο το εμπόριο.
Γιατί χωρίς παραγωγό, ελαιόλαδο δεν υπάρχει.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανοίγουν τα κρασιά … του Αλέξη Ζορμπά...

0
Ώρα για... τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημιουργίας...

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών στα Χανιά ...

0
Εξιχνιάστηκαν χθες (21.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου...

Ανοίγουν τα κρασιά … του Αλέξη Ζορμπά...

0
Ώρα για... τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημιουργίας...

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών στα Χανιά ...

0
Εξιχνιάστηκαν χθες (21.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου κατόπιν εντάλματος σύλληψης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ανοίγουν τα κρασιά … του Αλέξη Ζορμπά – Τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τον επετειακό οίνο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ώρα για... τυφλή γευσιγνωσία στο πλαίσιο του διαγωνισμού δημιουργίας...

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπών στα Χανιά Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάστηκαν χθες (21.01.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου...

Hράκλειο:Σύλληψη ατόμου κατόπιν εντάλματος σύλληψης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη αλλοδαπού κατόπιν εντάλματος σύλληψης Συνελήφθη χθες (21.01.2026) στο Ηράκλειο...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από την Παρασκευή 23-01-2026 έως την Πέμπτη 05-02-2026. Η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST