National Geographic: Διεθνής Προβολή στην Αμερικανική Αγορά & Travel.gr: Τρεις Θεματικές Διαδρομές στο Λασίθι

Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την τουριστική προβολή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με δύο σημαντικές δημοσιεύσεις-προβολές σε διακεκριμένα διεθνή και ελληνικά ταξιδιωτικά μέσα: το National Geographic και το Travel.gr.

Το έγκυρο περιοδικό National Geographic δημοσίευσε εκτενές άρθρο με τίτλο “How to explore Crete, Greece’s biggest island”, αφιερώνοντας ολόκληρη ενότητα με τίτλο “Eastern Crete: Iconic ruins and culinary detours” στο Λασίθι.

Το ταξιδιωτικό άρθρο περιλαμβάνει αναφορές για την Ελούντα και τη Σπιναλόγκα, τον Άγιο Νικόλαο με την παραλία Βούλισμα και τα “παστέλ μπλε” της θάλασσας, την περιοχή του Καβουσίου με τα βυζαντινά εκκλησάκια και τις εκπληκτικές τοιχογραφίες, καθώς και την Ιεράπετρα, την πόλη όπου “κάποτε διέμεινε ο Ναπολέων”. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τη γαστρονομία της περιοχής.

Η δημοσίευση αποτελεί καρπό της φιλοξενίας του διακεκριμένου Αμερικανού συντάκτη Anthony Grant από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον ΕΟΤ ΗΠΑ τον φετινό Ιούνιο, ο οποίος επισκέφτηκε την Ιεράπετρα, το Μακρύ-Γιαλό, το Οροπέδιο Λασιθίου και το Καβούσι.

Στο Travel.gr

Παράλληλα, το Travel.gr, ένα από τα κορυφαία ελληνικά ταξιδιωτικά sites, δημοσίευσε τρεις θεματικές διαδρομές ως προτεινόμενα road trips στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Κάθε διαδρομή, περίπου 70 χλμ, συνοδεύεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Οι τρεις διαδρομές είναι:

1. Road Trip στο Οροπέδιο Λασιθίου: Από το Τζερμιάδο σε σπήλαια και μοναστήρια

2. Διαδρομή στο Νότιο Λασίθι: Από την Ιεράπετρα και το δάσος του Σελάκανου ως το Μύρτος

3. Road Trip στην Ανατολική Κρήτη: Παραθαλάσσια χωριά, φοινικόδασος και μινωικοί αρχαιολογικοί χώροι

Το υλικό αναρτήθηκε στο Travel.gr και προωθείται μέσω των social media της ιστοσελίδας (TikTok, Instagram), προσφέροντας έμπνευση σε χιλιάδες Έλληνες και διεθνείς ταξιδιώτες.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα ετήσιων δημοσιογραφικών αποστολών της Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε:

«Η παρουσία του Λασιθίου στο National Geographic και στο Travel.gr αποτελεί σημαντική αναγνώριση της μοναδικότητας του τόπου μας. Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες, αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο, την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κάθε επισκέπτης.

Συνεχίζουμε με συνέπεια το πρόγραμμα δημοσιογραφικών αποστολών της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς εικόνας του νησιού και τη στήριξη της τοπικής μας οικονομίας.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου ανέφερε: «Το γεγονός ότι όλο και περισσότερο αναζητούμαστε από τα κορυφαία έντυπα, ηλεκτρονικά και μη και φιλοξενούμαστε στο περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά η σχέση είμαι αμφίδρομη με την Κρήτη να κοσμεί τις σελίδες τους.

Ειδικά με το National Geographic υπάρχει και συνέχεια, ενώ το ότι είμαστε η τιμώμενη Περιφέρεια στην διεθνή έκθεση του Μονάχου, αναδεικνύει τη δυναμική, της Κρήτης, Παντού!!»

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κ. Μιχάλης Κλώντζας, επεσήμανε: « Μεγάλη τιμή για το Λασίθι μας να βρίσκεται ανάμεσα στις «σελίδες» του National Geographic ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που φιλοξενεί τις αξιολογότερες εικόνες του κόσμου.

Στην Π.Ε. Λασιθίου είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να προβάλουμε τις ατέλειωτες ομορφιές του τόπου μας με την μοναδική γαστρονομία, τον πολιτισμό και την φιλοξενία μας».