Νέα διακοπή υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ΔΕΥΑΗ ενεργοποιεί το σύνολο των γεωτρήσεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις – Έκκληση για ορθολογική χρήση του νερού από τους πολίτες

Νέα διακοπή υδροδότησης από το φράγμα Αποσελέμη ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) μετά την βλάβη που παρουσιάστηκε στο διυλιστήριο του φράγματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΚ, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης και ως εκ τούτου η υδροδότηση της πόλης θα γίνεται από τις υπόλοιπες πηγές υδροδότησης που διαθέτει η ΔΕΥΑΗ, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου. Ειδικότερα:

Πιο έντονα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:
• Εντός των Τειχών
• Πόρος
• Ανάληψη
• Κηπούπολή
• Εθνικής Αντιστάσεως
• Πατέλες
• Αγ. Ιωάννη Κνωσσού (ειδικότερα από οδό Χατζάκη και νοτιότερα)
• Καμίνια-Δειλινά

Μικρότερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές:
• Αγία Αικατερίνη
• Θέρισσος
• Ατσαλένιο
• Μασταμπάς
• Νέα Αλικαρνασσός

Η ΔΕΥΑΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από τη μειωμένη διατιθέμενη ποσότητα νερού για όλο το διάστημα έως την αποκατάσταση της λειτουργίας του διυλιστηρίου, έχοντας ενεργοποιήσει το σύνολο των εφεδρειών που διαθέτει. Για το λόγο αυτό απευθύνεται έκκληση προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κλπ).

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
