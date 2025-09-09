Νέα εποχή για το Πολιτιστικό και τη ΔΕΠΑΝΑΛ: Ομόφωνα αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση Καλοκαιρινού για την διαγραφή του χρέους της απένταξης

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Φτάσαμε στην λύση ενός ζητήματος που ταλάνισε το Δήμο για περισσότερα από 10 χρόνια»

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε την εισήγηση του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού για την αποδοχή της νομοθετικής ρύθμισης που διεκδίκησε και πέτυχε η Δημοτική Αρχή με την συνεργασία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, απαλλάσσοντας οριστικά τον Δήμο από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια συνεδρίαση την οποία παρακολούθησαν και εργαζόμενοι της ΔΕΠΑΝΑΛ, αποδέχεται την αναδοχή χρέους της δημοτικής εταιρείας ύψους 11.814.687,43 ευρώ με πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων δεκαετίας, ώστε να ακολουθήσει επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο με το ίδιο ποσό, την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποδεχθεί με νεότερη απόφαση.

Κατά την εισήγησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τόνισε ότι «Φτάσαμε στην λύση ενός ζητήματος που ταλάνισε το Δήμο για περισσότερα από 10 χρόνια» και αναφέρθηκε στο ιστορικό της απένταξης, τα ένδικα μέσα που άσκησε ο Δήμος τα προηγούμενα χρόνια και την τελική απόρριψη αυτών, με την απόφαση με αριθμό 272/2025 της Α’ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο τον Ιούνιο του 2025.

Μια απόφαση που οδηγούσε σε κατάρρευση τη ΔΕΠΑΝΑΛ, αφήνοντας στον Δήμο Ηρακλείου μια οφειλή η οποία θα επέφερε ισχυρό κλονισμό της οικονομικής βιωσιμότητάς του και, εν κατακλείδι, ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο, θα καθίστατο ανενεργό. Προφανώς, επίσης, οι εργαζόμενοι της ΔΕΠΑΝΑΛ θα αντιμετώπιζαν το φάσμα της απόλυσης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην άμεση αντίδραση της Δημοτικής Αρχής και στις επανειλημμένες συναντήσεις που πραγματοποίησε ο ίδιος με τους αρμόδιους Υπουργούς: «Προβάλλοντας τα επιχειρήματα του Δήμου για την σπουδαιότητα του έργου, την πλήρη λειτουργία του, την συμβολή του στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη όλης της Κρήτης και την κοινωνική της απήχηση, καθώς και το μεγάλο ποσό που είχε καταβληθεί από ίδιους και τοπικούς πόρους.

Με ακλόνητη εξαρχής πεποίθηση ότι το ΠΣΚΗ αφορά τους δημότες, έγινε γι’ αυτούς και αξίζει στο Ηράκλειο και την Κρήτη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών στη δημιουργία και τη λειτουργία του, με προσήλωση στον στόχο της διαφύλαξης του υπέρτερου δημόσιου αγαθού, η παρούσα Δημοτική Αρχή προσπάθησε και πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα. Η ρύθμιση που επιτεύχθηκε είναι μια πράξη δικαιοσύνης για το Ηράκλειο».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή πέτυχε μια ρύθμιση όπου τελικά, ο Δήμος απαλάσσεται από το περίπου 95% της τελικής οφειλής, ή από ένα ποσό που υπερβαίνει τα 21.000.000 ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΑΝΑΛ, το αρχικό κεφάλαιο των 11.814.687,43 ευρώ εάν υπολογιστεί με χρεώσεις τόκων και προσαυξήσεων από το 2014 οπότε και έγινε η απένταξη, ανέρχεται σήμερα σε 22.989.215,58 ευρώ. Αν υπολογιστεί από την ημερομηνία της δημοσιονομικής διόρθωσης το 2015, ανέρχεται σήμερα σε 22.188.147,41 ευρώ.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Υπουργούς με τους οποίους συναντήθηκε και συνομίλησε επανειλημμένα και ειδικότερα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο.

Ευχαρίστησε επίσης τους Γενικούς Γραμματείς, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων & Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΠΑ) Κατερίνα Οικονόμου και Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής & Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Βασίλη Σιαδήμα, καθώς και τους συνεργάτες και συνοδοιπόρους σε αυτή τη προσπάθεια, όπως τους χαρακτήρισε, στο Δήμο, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Γενική Γραμματέα Μαρία Σκραφνάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη, καθώς και τους νομικούς συμβούλους, του Δήμου Ηρακλείου Πελαγία Ζαχαριουδάκη και της ΔΕΠΑΝΑΛ Πέτρο Λεκάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε επίσης ότι για το συγκεκριμένο άρθρο υπήρξε ομοφωνία στη Βουλή, δεδομένου ότι το ψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, το ΚΚΕ και η ΝΙΚΗ, ενώ «παρόν» ψήφισε η Ελληνική Λύση.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον Μιχάλη Ριζικιανάκη εκ μέρους των εργαζομένων της ΔΕΠΑΝΑΛ, ο οποίος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου για το αποτέλεσμα, καθώς και από τον Μιχάλη Καραμαλάκη, τη Μαρία Καναβάκη, τον Δημήτρη Δουλουφάκη, τον Κώστα Βαρδαβά, την Αντιγόνη Ανδρεάκη, τη Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, τη Στέλα Αρχοντάκη, τον Αντώνη Περισυνάκη, τη Λίνα Ανδρουλάκη, τον Γιώργο Καραντινό τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη και Μάρα Παναγιωτάκη αντίστοιχα.

Κατά τη δευτερολογία του ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη ομοθυμία που εκφράστηκε από το Σώμα, τόνισε ότι ο Δήμος ισχυροποιείται διαπραγματευτικά από αυτή την επιτυχία χωρίς να έχει προκαταβάλει απόψεις για άλλα θέματα και εστίασε στο ζήτημα της δικαιοσύνης λέγοντας:

«Αυτό το οποίο πετύχαμε, ο τρόπος με τον οποίο επετεύχθη, συνοψίζεται σε μια φράση που τόνισα: Ότι αυτό ήταν μια πράξη δικαιοσύνης. Και θέλω και εγώ να είμαι δίκαιος και προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Σε αυτό το πνεύμα εξέφρασα και τις ευχαριστίες μου προς τους Υπουργούς. Βεβαίως ο Δήμος συνεχίζει να διεκδικεί, και ο Δήμος και η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει επιτύχει σε διεκδικήσεις».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στο μέλλον και στην νέα προοπτική που ανοίγεται για το ΠΣΚΗ, λέγοντας: «Τώρα είναι η στιγμή να το δούμε με ένα καθαρό ορίζοντα. Διότι τώρα ο ορίζοντας καθαρίζει. Αυτή η συζήτηση από τη δική μας τη μεριά, τίθεται προφανώς για το Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά και γενικότερα για την διάταξη των δημοτικών επιχειρήσεων.

Όλα αυτά πρέπει να αποτιμηθούν το καθένα στο δικό του επίπεδο και η λύση θα πρέπει να συνυπολογίζει αρκετές παραμέτρους. Σαφώς το Πολιτιστικό Κέντρο είναι μια σημαντικότατη περιουσία, υλική, αλλά κυρίως πνευματική των ανθρώπων του Δήμου. Ως τέτοια προφανώς θα πρέπει να συνεχίσει και να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο».

Αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση της ΔΕΠΑΝΑΛ με την Νέα Αλικαρνασσό τονίζοντας: «Πρέπει ο Δήμος Ηρακλείου να θυμάται διαρκώς τί οφείλει στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρέπει να αποδίδει, πρέπει να ανταποδίδει και πρέπει να είναι έτοιμος εάν χρειαστεί να δώσει μεγάλες μάχες, ενδεχομένως και στο άμεσο μέλλον. Γι’ αυτό ο Δήμος οφείλει να είναι απολύτως προετοιμασμένος και αυτό είναι πρωτίστως ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Μαζί βεβαίως με το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι είναι πολλά αυτά στα οποία θα ομονοήσουμε, θα συμπορευτούμε και θα επιτύχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα».

Επισημαίνοντας ότι «Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό ανοίγει μία καινούρια ημέρα και εκεί νομίζω ότι μπορούμε να πορευθούμε με αισιοδοξία. Και ελπίζω με συγκλίσεις, έχοντας ως δεδομένο ότι για όλους μας αυτό που προέχει είναι το καλό του τόπου, το καλό του Ηρακλείου και των δημοτών» ο Αλέξης Καλοκαιρινός κατέληξε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη και τους εργαζομένους της ΔΕΠΑΝΑΛ διότι θεωρώ ότι από την πρώτη στιγμή η στάση τους ήταν πολύ συντελεστική και αν μου επιτρέπεται την προσωπική αναφορά ήταν και εγκαρδιωτική όταν ξεκινούσαμε. Κάτι που κανείς, ούτε ο ομιλών βεβαίως, θα μπορούσε να προδικάσει ως προς το αποτέλεσμά του.

Και πιστεύω ότι έτσι θα πορευθούμε και θα βρεθούμε σε μέρες οι οποίες θα είναι πραγματικά αποδοτικές μαζί με την απόλαυση του πολιτισμού αλλά και όλο τον εμπλουτισμό που δίνει ο πολιτισμός και όλη η δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται. Επιτρέψτε μου τη μικρή παρένθεση, να θυμίσω ότι κρατήσαμε και το «Μαρίνα» και νομίζω ότι δικαιώνεται αυτή τη στιγμή η επιλογή να το κρατήσουμε. Πέρα από το προφανές κοινωνικό ζήτημα και το ζήτημα της θέσης του Δήμου ακόμα και χωροταξικά μέσα στο περιβάλλον του Ηρακλείου