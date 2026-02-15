Αναζήτηση
Η Νεαπολίτικη Αποκριά υποδέχεται εκτάκτως τους Magic de Spell – Ακυρώνεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η προγραμματισμένη εμφάνιση του συγκροτήματος Gadjo Dilo

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

O Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι η προγραμματισμένη εμφάνιση του συγκροτήματος Gadjo Dilo στο πλαίσιο της Νεαπολίτικης Αποκριάς, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, ακυρώνεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δεν κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων πτήσεων, με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης άφιξης των καλλιτεχνών.

Στη θέση τους θα εμφανιστεί, στις 20.00 στην κεντρική πλατεία της Νεάπολης, το θρυλικό ροκ συγκρότημα MAGIC DE SPELL, προσφέροντας μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία γεμάτη ένταση, ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Σημειώνεται, ότι το συγκρότημα ήταν ήδη στην Κρήτη σε προγραμματισμένη συναυλία.

Επισημαίνεται ότι όλα τα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρώμενα της Νεαπολιτικής Αποκριάς θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με το προγραμμα. Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών και των επισκεπτών για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

politika-kritis-ad

