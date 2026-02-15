Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Κλειστό το Γήπεδο Αγίας Μαρίνας λόγω πτώσης δέντρου στον αθλητικό χώρο: Σήμερα, 15/02 & αύριο 16/02

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι, παρά τις άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, δεν κατέστη δυνατή η άμεση και πλήρης απομάκρυνση δέντρου που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Αγίας Μαρίνας, εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών.

Για λόγους ασφάλειας των αθλητών, των προπονητών, των σωματείων και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Κυριακή 15/02 και αύριο, 16/02 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης, ελέγχου και αποκατάστασης του χώρου.

Προηγούμενο άρθρο
Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη
Επόμενο άρθρο
Η Νεαπολίτικη Αποκριά υποδέχεται εκτάκτως τους Magic de Spell – Ακυρώνεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η προγραμματισμένη εμφάνιση του συγκροτήματος Gadjo Dilo
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
