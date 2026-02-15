Κλειστό το Γήπεδο Αγίας Μαρίνας λόγω πτώσης δέντρου στον αθλητικό χώρο: Σήμερα, 15/02 & αύριο 16/02

Από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι, παρά τις άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, δεν κατέστη δυνατή η άμεση και πλήρης απομάκρυνση δέντρου που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Αγίας Μαρίνας, εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών.

Για λόγους ασφάλειας των αθλητών, των προπονητών, των σωματείων και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Κυριακή 15/02 και αύριο, 16/02 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης, ελέγχου και αποκατάστασης του χώρου.