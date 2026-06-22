Νέες διεκδικήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τον Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια εξωστρέφειας, καινοτομίας και αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσα από τη συστηματική εργασία του Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Άγγελου Μαλά.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ρεθύμνης κατέθεσε πρόταση στην 4η πρόσκληση του European Urban Initiative – Innovative Actions, με τίτλο «V-Zero: A Living Lab for Mobility Safety», στο θεματικό πεδίο της αστικής κινητικότητας και της ασφάλειας στον δημόσιο χώρο.

Η πρόταση έχει ως στόχο να αναδείξει το Ρέθυμνο σε ένα πιλοτικό αστικό εργαστήριο για την ασφαλή, προσβάσιμη και βιώσιμη κινητικότητα, μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών, την αλλαγή συμπεριφορών, τον συν-σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και την εφαρμογή καινοτόμων, ευέλικτων pop-up παρεμβάσεων. Στο έργο συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, καθώς και τοπικοί φορείς, με επίκεντρο την πόλη του Ρεθύμνου και τις πραγματικές ανάγκες κατοίκων, επισκεπτών και χρηστών του δημόσιου χώρου.

Παράλληλα, ο Δήμος Ρεθύμνης κατέθεσε πρόταση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT IV – Action Networks, με τίτλο «Beyond Speed30 – Advancing Speed 30 Streets Beyond Traffic Calming Towards User-Centred Functions and Designs».

Μέσα από την πρόταση αυτή, ο Δήμος επιδιώκει συμμετοχή ως Επικεφαλής Εταίρος δικτύου 7 Ευρωπαϊκών πόλεων, με αντικείμενο τη μετατροπή των δρόμων 30Km σε πιο ασφαλείς, λειτουργικούς και ανθρώπινους δημόσιους χώρους. Η προσέγγιση συνδέεται με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου κα τις απαιτήσεις του νέου Κ.Ο.Κ. και αξιοποιεί σύγχρονες πρακτικές, όπως η τακτική πολεοδομία, οι προσωρινές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Επί πλέον, το τμήμα προγραμματισμού & ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με το τμήμα τουρισμού κατέθεσαν αίτηση για τη ανάδειξη της πόλης του Ρέθυμνου ως “European Capital of Tourism 2027” για προορισμούς με πληθυσμό 25.000 – 100.000 κατοίκους.

Μέσα από την υποψηφιότητά του, το Ρέθυμνο παρουσιάζεται ως ένας σύγχρονος μεσογειακός προορισμός που συνδυάζει την ιστορική και πολιτιστική του ταυτότητα με δράσεις πράσινης μετάβασης, βιώσιμης κινητικότητας, ψηφιακής πληροφόρησης, προσβασιμότητας, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της αυθεντικής εμπειρίας του επισκέπτη.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία ευρωπαϊκής προβολής του τόπου και επιβεβαιώνει τη στρατηγική κατεύθυνση του Δήμου για έναν τουρισμό βιώσιμο, συμπεριληπτικό και ποιοτικό.

Με την ευκαιρία της υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης προέβη στην εξής δήλωση: «Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αποτυπώνουν τη στρατηγική προσπάθεια του Δήμου Ρεθύμνης να αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεργασίες και δίκτυα για την υλοποίηση παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής, ο Δήμος συνεχίζει να εργάζεται για ένα Ρέθυμνο εξωστρεφές, ανθεκτικό, δημιουργικό και ενεργό στην Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Άγγελος Μαλάς, δήλωσε: «Ο Δήμος Ρεθύμνης επενδύει σταθερά στη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην πόλη και στους πολίτες.

Μέσα από τις προτάσεις που καταθέσαμε, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ποιότητα του δημόσιου χώρου και την ευρωπαϊκή προβολή του Ρεθύμνου. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει καθοριστικό ρόλο, αποδεικνύοντας ότι ο Δήμος διαθέτει την τεχνογνωσία, τη συνέπεια και το όραμα να διεκδικεί ενεργά ευκαιρίες για το μέλλον του τόπου μας.»