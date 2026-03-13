Νέο σκίτσο του Αρκά για την Παρασκευή και 13: «Καλημέρα» με… το μάτι!

Αναζήτηση
Με ένα σκίτσο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και την ελληνική δεισιδαιμονία, ο Αρκάς καλημέρισε σήμερα τους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς η ημέρα είναι Παρασκευή και 13, ημερομηνία που πολλοί θεωρούν γρουσούζικη.

Στο σημερινό σκίτσο εμφανίζεται μια γνώριμη παιδική φιγούρα από το σύμπαν του σκιτσογράφου. Η μικρή ηρωίδα στέκεται αθώα, όμως στο στήθος της κρέμεται ένα μεγάλο μπλε “μάτι”, το παραδοσιακό φυλαχτό που σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση προστατεύει από τη γρουσουζιά. Πάνω από το κεφάλι της γράφει απλά «Καλημέρα», ενώ στο φόρεμά της αναγράφεται η λέξη «Παρασκευή», υπενθυμίζοντας με παιχνιδιάρικο τρόπο την ιδιαιτερότητα της ημέρας.

Το μήνυμα του σκίτσου είναι σαφές: μπροστά στην κακή φήμη της Παρασκευής και 13, η καλύτερη άμυνα είναι λίγο χιούμορ — και ίσως ένα… μάτι για το καλό.

Ο Αρκάς συνηθίζει να σχολιάζει την επικαιρότητα ή την καθημερινότητα μέσα από λιτές εικόνες και ευρηματικές λεπτομέρειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αξιοποιεί ένα στοιχείο βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κουλτούρα: την πίστη στο “κακό μάτι” και τα φυλαχτά που το απομακρύνουν.

Η επιλογή της παιδικής φιγούρας, με το μεγάλο φυλαχτό να κυριαρχεί στο σκίτσο, δημιουργεί μια κωμική αντίθεση: ενώ η ημέρα θεωρείται από πολλούς δυσοίωνη, η εικόνα αποπνέει αθωότητα και μια παιχνιδιάρικη διάθεση απέναντι στη δεισιδαιμονία.

Και κάπως έτσι, η «γρουσούζικη» ημέρα ξεκινά με μια απλή ευχή: Καλημέρα — με το μάτι… για καλό και για κακό.

