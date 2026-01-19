ΕΛΛΑΔΑΕΓΚΛΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο στοιχείο στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Η φωτογραφία που φαίνεται να αποδεικνύει την ενοχή των κατηγορουμένων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Συνεχίζεται σήμερα (19/01) η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του πρώην Υπουργού και επί 33 χρόνια μέλους του Κοινοβουλίου, Σήφη Βαλυράκη, ενώ την ίδια στιγμή ένα νέο αποκαλυπτικό στοιχείο έρχεται να δώσει νέα τροπή στη δικαστική υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας κ. Τσαγκρίδης που θα καταθέσει στις αρχές Φεβρουαρίου έχει στα χέρια του μια φωτογραφία με την οποία φέρεται να αποδεικνύεται η δράση των κατηγορούμενων ψαράδων.

Η εν λόγω φωτογραφία που έχει στην κατοχή του ο κ. Τσαγκρίδης δείχνει ότι ακριβώς περιέγραψε ο προηγούμενος μάρτυρας. Δηλαδή, ότι ο ένας δολοφόνος κρατιόταν στο σιδερένιο στύλο του αλιευτικού και με αυτό το κοντάρι- γάντζο χτύπησε 4 φορές το κεφάλι του Βαλυράκη.

Νέο στοιχείο στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Η φωτογραφία που φαίνεται να αποδεικνύει την ενοχή των κατηγορουμένων
Κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, συνεχίζεται η κατάθεση του δεύτερου αυτόπτη και αυτήκοου μάρτυρα, κ. Κωνσταντίνου Ασημάκου. Κατάθεση η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη 15/01/2026.

Ο κ. Ασημάκος μιλώντας για τους κατηγορουμένους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “όλοι λένε πως είναι το φόβητρο του Ευβοϊκού”. Σύμφωνα με πληροφορίες έξω από το προηγούμενο δικαστήριο στον ανακριτή, η άλλη πλευρά προσπάθησε να πείσει τον κ. Ασημάκο να αλλάξει την κατάθεση του!

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά στην ανθρωποκτονία που συνέβη στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24/01/2021 και έφθασε πρόσφατα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου χάριν στον επίμονο αγώνα της οικογένειας Βαλυράκη για ανάδειξη της αλήθειας, την απόδοση δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων.

 

newsbomb.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες πριν...

0
Λίγο πριν τις αποφάσεις των αγροτών στα μπλόκα, ο...

Γεωργιάδης: «5.000 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ το...

0
«Αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε προσωπικό και υποδομές,...

Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες πριν...

0
Λίγο πριν τις αποφάσεις των αγροτών στα μπλόκα, ο...

Γεωργιάδης: «5.000 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ το...

0
«Αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε προσωπικό και υποδομές,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες πριν από τις αποφάσεις στα μπλόκα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το νέο μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες πριν από τις αποφάσεις στα μπλόκα

ΠΚ team ΠΚ team -
Λίγο πριν τις αποφάσεις των αγροτών στα μπλόκα, ο...

Γεωργιάδης: «5.000 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ το 2026 – Προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Αν έπρεπε να διαλέξουμε ανάμεσα σε προσωπικό και υποδομές,...

Χτίζοντας άμυνα από μέσα: Γιατί το δυνατό ανοσοποιητικό ξεκινά από το πεπτικό σύστημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Φροντίζοντας το έντερό σου με σωστή διατροφή, καλή ενυδάτωση,...

Με ελικόπτερο από τη Γαύδο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠαΓΝΗ – Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατανάλωσε νερό με υπολείμματα χρώματος. Ρεπορτάζ: Θάνος Περβολαράκης Στα δεκαέξι του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST