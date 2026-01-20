Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Η γρίπη «επελαύνει» στην κοινότητα με το σύστημα υγείας να αντέχει όμως ακόμα το βάρος των περιστατικών. Η κορύφωση των κρουσμάτων σύμφωνα με τους ειδικούς θα σημειωθεί στο τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, με το κύμα να αναμένεται να έχει «ξεφουσκώσει» μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη. Οι εισαγωγές έχουν ξεπεράσει τις 870, ενώ 15 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας

Αργοπορημένοι οι εμβολιασμοί

Ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου λέει στο in πως οι εμβολισμοί για τη γρίπη φέτος δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέθεσε ο ίδιος, φέτος, έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής 2.000.000 εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή (απλώς με την επίδειξη του ΑΜΚΑ στο φαρμακείο). Αλλοι 550.000 εμβολιασμοί εκτελέστηκαν από τα φαρμακεία κατόπιν συνταγής γιατρού.

Αυτό που άλλαξε σύμφωνα με τον κ. Βαλτά είναι πως: «φέτος, ο εμβολιασμός για τη γρίπη “φόρτωσε” πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως. Η παρατεταμένη καλοκαιρία μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο έκανε τον κόσμο ράθυμο στο να εμβολιαστεί έγκαιρα και στο σωστό παράθυρο χρόνου, δηλαδή το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό κομμάτι των εμβολιασμών να ξεκινήσει όταν τα κρούσματα της γρίπης είχαν ήδη πάρει την ανιούσα».

Σύμφωνα με τον κ. Βάλτα, είναι ζήτημα αν πια θα πραγματοποιηθούν παραπάνω από 10.000 εμβολιασμοί για τη γρίπη, την ώρα που στα φαρμάκεια έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 500.000 τριδύναμα εμβόλια.

Νωρίτερη έναρξη του κύματος, πιο βαριά συμπτωματολογία

Η Σοφία Πουρίκη, πνευμονολόγος, εντατικολόγος και προϊστάμενη σε μία από τρεις ΜΕΘ του νοσοκομείου Σωτηρία, λέει μιλώντας στο in πως τις τελευταίες ημέρες οι υγειονομικοί του εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος παρατηρούν μεγάλη αύξηση των προσελεύσεων στα επείγοντα, αύξηση των νοσηλειών και ελαφριά αύξηση των εισαγωγών στις ΜΕΘ.

Στη ΜΕΘ όπου είναι προϊστάμενη η κ. Πουρίκη 3 από τους 12 διασωληνωμένους νοσούν με γρίπη, όλοι ανεμβολίαστοι.

Περιγράφοντας την εικόνα που επικρατεί στο νοσοκομείο αναφοράς για τα νοσήματα του αναπνευστικού η κ. Πουρίκη αναφέρει τα εξής: «Πάνω από μία στις τρεις επισκέψεις στα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) αυτή τη στιγμή οφείλονται σε γρίπη. Φέτος, η γρίπη έκανε την εμφάνιση της νωρίτερα από το αναμενόμενο. Την περιμέναμε μετά τις γιορτές και τελικά είχε ξεκινήσει ήδη την πορεία της από τις αρχές Δεκεμβρίου».

»Επίσης φέτος, λόγω του στελέχους Κ υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε και πιο βαριά συμπτωματολογία στους ασθενείς με επίμονους πυρετούς 39 και 40 βαθμών Κελσίου αλλά και με έντονο βήχα».

Σύμφωνα με την κ. Πουρίκη, όσοι εμβολιάστηκαν για τη γρίπη έχουν μια ισχυρή ασπίδα απέναντι στον ιό κι αντιμετωπίζουν πιο ελαφριά τα συμπτώματα του.

Αυξημένη διεισδυτικότητα

Η Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ενωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος και επίσης πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία, αναφέρει με τη σειρά της πως με το πέρας των γιορτών και την έλευση των χαμηλών θερμοκρασιών, επιδημιολογικά, τα ποσοστά των λοιμώξεων του αναπνευστικού στην κοινότητα αυξήθηκαν. Το κύριο παθογόνο αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ίδια, είναι η γρίπη.

Οπως εξηγεί η κ. Τσικρικά: «Το ακριβές ποσοστό διάδοσης στην κοινότητα δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, αλλά έχει ήδη αποτυπωθεί το μέγεθος της αυξημένης δράσης του ιού. Το αποτέλεσμα είναι τις τελευταίες μέρες να παρατηρείται αυξημένη πίεση στις δομές υγείας, είτε δημόσιες, είτε ιδιωτικές».

Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Τσικρικά, πολλά από τα περιστατικά που προσέρχονται σε ιατρικές δομές φτάνουν με καθυστέρηση, μετά από 3 ή και 4 συνεχόμενες μέρες με υψηλό πυρετό.

«Κάποιοι συμβουλεύονται τις ΑΙ πλατφόρμες και όχι τον γιατρό τους – αντιμετωπίζουμε και τέτοια ζητήματα» σχολιάζει η κ. Τσικρικά, προσθέτοντας πως αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στο κοινό είναι πως αν κάποιος εμφανίσει υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή μαζί με έντονο αίσθημα κακουχίας και αδυναμίας, πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια

Την ίδια στιγμή, η έγκαιρη λήψη αντιικής αγωγής (σ.σ το γνωστό Tamiflu) μέσα σε ένα 48ώρο από την εκδήλωση των συμπτωμάτων της γρίπης, παίζει νευραλγικό ρόλο στη γρόγορη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές. «Είναι ένα σημαντικό παράθυρο αυτό που δεν πρέπει να χαθεί» τονίζει η κ. Τσικρικά.

«Επίσης, η λήψη αντιβιοτικών δεν έχει καμία θέση στη γρίπη και πρέπει μόνο να λαμβάνεται με ιατρική συνταγή» προσθέτει η κ. Τσικρικά.

Σύμμαχοι στη θωράκιση της αναπνευστικής υγείας είναι η ισορροπημένη διατροφή, η ενυδάτωση, ο επαρκής ύπνος και η αποφυγή του καπνίσματος

Οσον αφορά τέλος στη μεγάλη διεισδυτικότητα της γρίπης φέτος, σύμφωνα με την κ. Τσικρικά το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Ενας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ο αργοπορημένος, έξω από το σωστό παράθυρο χρόνου, εμβολιασμός, ενώ ένας άλλος είναι το αντικειμενικό ζήτημα του γερασμένου ελληνικού πληθυσμού.