Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 και τον σχεδιασμό του 2026 παρουσίασαν οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκηςε και Άκης Σκέρτσος

Χατζηδάκης: Διαρκής η προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων της κυβέρνησης – Αυτές είναι οι 30 μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται για το 2026

Τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για τη φετινή χρονιά που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 20 βασικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, καθώς και τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε 10 νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ενώ στάθηκε και στα 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις τα οποία θα υλοποιηθούν εντός της χρονιάς, όπως παράδειγμα νέα μείωση φόρων και εξαγγελίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,

νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Από τη μεριά του ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, αναφέρθηκε στα όσα έγιναν την προηγούμενη χρονιά, όσα επί της ουσίας κατάφερε η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα στον διπλασιασμό των δαπανών του κράτους για την υγεία,

τον διπλασιασμό των δαπανών για την άμυνα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι «οι πολίτες με βάση τα όσα παρουσιάζουμε σήμερα, θα μπορούν να κρίνουν τη κυβέρνηση».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, παρουσιάζει τα τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, όπως επίσης και η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Εύη Δραμαλιώτη , η οποία μίλησε για την απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, στόχος είναι να επικοινωνηθεί κανονικά το κυβερνητικό έργο, να γνωρίζουν οι πολίτες τι έχει γίνει και τι προγραμματίζει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορούν να την κρίνουν αυστηρά.

Εκτός από τις μειώσεις φόρων για το 2026 στη λέξη πολίτες μπήκαν και οι επιχειρήσεις, ενώ περισσότερα πλέον θα ξέρουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο.

Τον Μάρτιο θα γνωρίζουμε το νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, με το σενάριο των 920 930 ευρώ να είναι πάνω στο τραπέζι.

Η νέα εθνική αρχή προστασίας του Καταναλωτή έχει ψηφιστεί, για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα με την ακρίβεια και τις αυξήσεις των τιμών, όπως επίσης και μια μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον καταναλωτή με δυνατότητα πολλών συγκρίσεων, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου παρατηρούνται δύο νέες αλλαγές. Το πρώτο είναι ότι μέσα στο 2026 μπαίνει ο στόχος να υπάρξει πλήρης επέκταση στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία εξαίρεση και το δεύτερο η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στον στενό δημόσιο τομέα. Προς το παρόν εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ.

Στο μέτωπο της γραφειοκρατίας, αρκετές οι δεσμεύσεις που ανέλαβε σήμερα το επιτελείο. Ψηφιακός φάκελος δικογραφίας Να λειτουργήσει η απλοποίηση 400 διαδικασιών γραφειοκρατικών διαδικασιών, μέσω του προγράμματος Μίτος, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στο τέλος του χρόνου, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας με περισσότερες διαλειτουργικότητας.

Στο μέτωπο των μεγάλων έργων, η παράδοση του Ε-65 ως σιδηροδρομικός άξονας της Αθήνας Θεσσαλονίκης, επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και η αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει ο κύριος Χατζηδάκης, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός για μια χρονιά.

Επέκταση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου ώστε να αναβαθμιστούν 214 σχολικά κτίρια και από κει και πέρα βεβαίως να υλοποιηθούν έργα σε 238 παραλίες.

Στο μέτωπο του περιβάλλοντος με το ελληνικό κοινωνικό κλιματικό σχέδιο. Αυτό θα φέρει έργα περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει σημασία η απορρόφησή τους και το είδος των έργων που θα προχωρήσουν. Ειδικά Χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία, αλλά και τον τουρισμό,

με τον τουρισμό πρώτο σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπως επίσης και οι παραδόσεις έργων στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Εγγύησης για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μείζον το πρόβλημα του στεγαστικού. Αναφέρθηκαν στο οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων για τη δημιουργία 815 κατοικιών μέσα στο χρόνο και το πρόγραμμα προσεκτικής κατοικίας με 4 στρατόπεδα και 10 δημόσια ακίνητα, στο σχετικό κατάλογο.

Τέλος στις μεταφορές, το σύστημα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και το εθνικό σύστημα για την ασφαλή και ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα.

Αναλυτικότερα, κατά την παρουσίασή τους, οι δύο υπουργοί, Κωστής Χατζηδάκης και Άκης Σκέρτσος, αναφέρθηκαν στις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν το 2025, καθώς και στα βασικά επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των κεντρικών προτεραιοτήτων για το 2026, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Ξεκινώντας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί, παρουσιάζοντας 25 βασικές προτεραιότητες και επαναλαμβάνοντας τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης στον συστηματικό προγραμματισμό, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο σύνολο της κυβερνητικής θητείας.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τα προηγούμενα χρόνια «εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις»,

τόσο το 2019 όσο και το 2023, σημειώνοντας ότι από το 2019 υπάρχει «διαρκής προσπάθεια τήρησης όλων των δεσμεύσεων» της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: τον προγραμματισμό και τον ετήσιο απολογισμό, οι οποίοι δημοσιοποιούνται σε σταθερή βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους λεγόμενους «μπλε φακέλους», που διανέμονται στους υπουργούς στην αρχή κάθε κυβερνητικής θητείας και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες παρακολουθούνται συστηματικά από το γραφείο του πρωθυπουργού και τους αρμόδιους υπουργούς Επικρατείας.

Όπως τόνισε, ο συντονισμός αυτός υλοποιείται μέσω του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο εκπονείται ετησίως σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία και συζητείται δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο, το καλοκαίρι και τον Δεκέμβριο, με στόχο τη συνεχή επικαιροποίηση των δράσεων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι, παρότι η κυβέρνηση διανύει τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια «συνεχίζεται αδιάπτωτη», ενώ από το περασμένο καλοκαίρι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού, μέσα από την ανάδειξη 25 συγκεκριμένων κυβερνητικών προτεραιοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των υπουργείων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, στόχος της επιλογής αυτής είναι αφενός η ενίσχυση της διαφάνειας και αφετέρου η διαμόρφωση μιας «έντιμης σχέσης με τους πολίτες», ανεξαρτήτως πολιτικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Όπως είπε, με τον τρόπο αυτό οι πολίτες γνωρίζουν τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης και μπορούν να την ελέγχουν με βάση το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Σκέρτσος: «Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε»

«Χάρη στην πολιτική σταθερότητα αλλά και το κυβερνητικό πλάνο», σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτύχει πλήθος στόχων της.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2025, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής είχαν τεθεί 5.637 ορόσημα, εκ των οποίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 είχαν ολοκληρωθεί 3.700, ποσοστό 66%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 4.000 ορόσημα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, ενώ ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 4.500 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.

Όπως υπογράμμισε, τα ορόσημα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, που υλοποιείται από το 2019 και βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, το 83% των συστάσεων αυτών έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η χώρα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η δραστική μείωση της ανεργίας από το 17,5% το 2019 στο 8,2% το 2025, καθώς και η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ χωρίς αύξηση φόρων.

Στον τομέα της υγείας, επισημάνθηκε ο διπλασιασμός της δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΥ – από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 8,1 δισ. ευρώ το 2026 – καθώς και η πρόοδος σε δράσεις πρόληψης, ψηφιοποίησης και μείωσης των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς

Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής

Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος

Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα

Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Επιπλέον ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που θα πραγματοποιηθούν το 2026