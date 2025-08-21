Διεθνή

Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη (21/08) ότι έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα, προφανώς αναφερόμενος στην απόφαση που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους και ταυτόχρονα και συμφωνήσει με τους όρους παράδοσης που θέτει το Ισραήλ.

«Έδωσα εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη μεραρχία της Γάζας, προσθέτοντας ότι ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψη της πόλης.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της αποφασιστικής νίκης. Ήρθα σήμερα στη μεραρχία της Γάζας για να εγκρίνω τα σχέδια που παρουσίασαν οι IDF σε μένα και στον υπουργό Άμυνας για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης και την ήττα της Χαμάς», δήλωσε.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν σχέδια «σε αυτό το στάδιο» για την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων, σύμφωνα με όσα δηλώνει το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού στους Times of Israel, μετά την ανακοίνωση, προκαλώντας σύγχυση.

Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης
ΠΚ team
ΠΚ team
