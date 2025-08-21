Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Προηγούμενο Άρθρο
Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως...
Bloomberg: Ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές...
Ουκρανία: Τα λογιστικά του πολέμου – Ποιος...
Το Euronews καταγράφει τα λογιστικά της ενίσχυσης της πολεμικής...
Όταν ο ύπνος «σπάει», ραγίζει και η ψυχική μας υγεία
Ο ύπνος δεν είναι μόνο ανάπαυση – είναι νευροβιολογική...
Αναδρομικά συνταξιούχων: Οριστικοποιήθηκε η καταβολή για 47.000 απόστρατους
Η πληρωμή των αναδρομικών ξεκινά για 47.000 ένστολους συνταξιούχους,...
Η Κρήτη στα… κόκκινα: Σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» – Μία πτήση κάθε 2 λεπτά! (vid)
«Σπάει» όλα τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών το Αεροδρόμιο...
Κρήτη: Εκρηκτική άνοδος στις τιμές των κατοικιών – Στο επίκεντρο της επενδυτικής ζήτησης
Στο επίκεντρο της ζήτησης για κατοικίες η Μεγαλόνησος –...