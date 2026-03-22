Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Ακούστε τον Τραμπ και μπείτε στον πόλεμο κατά του Ιράν – Τι ανέφερε για την Κύπρο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Τώρα έχουν την ικανότητα να φτάσουν βαθιά στην Ευρώπη. Ήδη έχουν ανοίξει πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στην Κύπρο… Βάζουν όλους στο στόχαστρό τους», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, την ώρα που το Ισραήλ δεχόταν νέες ιρανικές επιθέσεις με βόμβες διασποράς.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου, και ήρθε η ώρα οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας. Χαίρομαι που βλέπω κάποιους να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε επίσης ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση.

Αναλυτικά η δήλωση Νετανιάχου

«Το Ιράν έθεσε σε κίνδυνο όλο τον πλανήτη τις τελευταίες 48 ώρες… Στόχος του Ιράν είναι η δολοφονία πολιτών. Στόχευσαν τις ιερές περιοχές τριών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ… Εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, είναι 4.000 χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα έχουν την ικανότητα να φθάσουν βαθιά στην Ευρώπη, ήδη άνοιξαν πυρ σε ευρωπαϊκές χώρες, την Κύπρο… Βάζουν τους πάντες στο στόχαστρό τους.

Επιχειρούν να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο με το Στενό του Ορμούζ. Τι απόδειξη χρειάζεστε ότι αυτό το καθεστώς που απειλεί όλο τον κόσμο πρέπει να το σταματήσουμε; Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δουλεύουν μαζί για όλο τον κόσμο, και είναι καιρός να δούμε τους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών να συμμετάσχουν μαζί μας.

Χαίρομαι που λέω ότι κάποιοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται περισσότεροι. Το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ ώστε η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το τρομοκρατικό, φανατικό καθεστώς ζηλωτών, δεν είναι μόνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και των ΗΠΑ αλλά για την ασφάλεια όλου του κόσμου.., Είναι καιρός γι’ αυτούς να δράσουν».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ και να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές

Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στιβ Ριντ δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν σχεδιάζει να χτυπήσει την Ευρώπη.

Το Ισραήλ διέταξε την άμεση κατεδάφιση λιβανέζικων σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι αυτός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν εντολή στον στρατό να επιταχύνει την κατεδάφιση λιβανέζικων κατοικιών σε «χωριά της πρώτης γραμμής» για να τερματιστούν οι απειλές κατά των ισραηλινών κοινοτήτων. Ο στρατός έλαβε εντολή να καταστρέψει αμέσως όλες τις γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι του Λιβάνου, οι οποίες, όπως είπε, χρησιμοποιούνταν για «τρομοκρατική δραστηριότητα», ανέφερε ο Κατζ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Τουλάχιστον 180 τραυματίες σε ιρανικές επιθέσεις στις ισραηλινές πόλεις Αράντ και Ντιμόνα

Σημειώθηκαν δύο ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στη νότια πόλη Ντιμόνα – όπου βρίσκεται η κύρια πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ – και στη κοντινή Αράντ, σε μια από τις πιο δραματικές κλιμακώσεις από την έναρξη του πολέμου. Η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «απάντηση» σε αυτό που χαρακτήρισε επίθεση στο πυρηνικό συγκρότημα εμπλουτισμού του Ιράν στο Νατάνζ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Έξι από τους επτά επιβαίνοντες στο στρατιωτικό ελικόπτερο που συνετρίβη στη θάλασσα στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας έχουν ανασυρθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον τέταρτο άνθρωπο. Το ατύχημα στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, ενός μέλους των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και δύο τεχνικών της ASELSAN.

Επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε χωριά της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο Φατίχ. Μετά από αναφορά, πολυάριθμες πυροσβεστικές, ιατρικές και αστυνομικές ομάδες έσπευσαν στο σημείο. Ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τη διάσωση όσων είχαν παγιδευτεί στο κτίριο που κατέρρευσε, ένα άτομο ανασύρθηκε τραυματισμένο.

Ένα κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Μετά από αναφορά, πολλά συνεργεία στάλθηκαν στο σημείο. Οι ομάδες συνεχίζουν το έργο τους στα ερείπια.

Αναχαιτίσαμε 145 πυραύλους και 246 drones, λέει το Μπαχρέιν

Οι αμυντικές δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτίσει και καταστρέψει 145 πυραύλους και 246 drones από την έναρξη του πολέμου.

Σε δήλωσή του στρατός τόνισε ότι τα συστήματα αεράμυνας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν «διαδοχικά κύματα» επιθέσεων από το Ιράν.

Η ανακοίνωση καλεί το κοινό να είναι προσεκτικό, να αποφεύγει κατεστραμμένες περιοχές ή ύποπτα αντικείμενα και να μην τραβάει βίντεο από στρατιωτικές επιχειρήσεις ή σημεία που έχουν χτυπηθεί.

Ιράκ: Οκτώ πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας είχαν στόχο αμερικανικό διπλωματικό και επιμελητειακό κέντρο στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Οκτώ πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας είχαν στόχο ένα διπλωματικό και επιμελητειακό κέντρο των ΗΠΑ στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράκ, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

“Οκτώ ξεχωριστές επιθέσεις, που διήρκεσαν ως τα ξημερώματα, με ρουκέτες και drones είχαν στόχο” αυτό το αμερικανικό κέντρο στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP. “Κάποιες ρουκέτες έπεσαν κοντά σε αυτή τη βάση”, πρόσθεσε.

Άλλος Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας έκανε λόγο για έξι επιθέσεις.

Ένα όχημα που μετέφερε σύστημα εκτόξευσης ρουκετών εντοπίστηκε στη συνοικία αλ Τζιχάντ, κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, την ώρα που ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ έχουν αναλάβει την ευθύνη για σειρά πληγμάτων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ιράν: 23 μέρες χωρίς Ίντερνετ

⚠️ Update: After 528 hours, #Iran is entering a 23rd day isolated from the world as the regime-imposed internet blackout continues in its fourth week.The measure adds to the wartime distress of millions of civilians who lack independent sources of information and alerts. pic.twitter.com/WsiQvgbrLP— NetBlocks (@netblocks) March 22, 2026

Ισραηλινοί πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά σε οχήματα μετά από επίθεση με πυραύλους από τον Λίβανο

שני כלי רכב בוערים כליל כתוצאה מפגיעה ישירה במשגב עם: לוחמי האש חילצו נרצח אחד מהזירהלכתבה – https://t.co/w7q2c9yhXYצילום: כבאות והצלה לישראל pic.twitter.com/1zOE3s9UC5— C14 (@C14_news) March 22, 2026

Λίβανος: 303 τραυματίες σε 24 ώρες

150 οι τραυματίες από την επίθεση Ντιμόνα και Αράντ

Έντεκα από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.