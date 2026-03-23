Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Πόλεμος στο Ιράν: Τραμπ: «Σταματούν οι βομβαρδισμοί για 5 μέρες» – Αναβάλλονται οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Το ρολόι πλέον μετρά αντίστροφα, αφού ο Ντοναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι, αν το Ιράν δεν «ανοίξει πλήρως» τα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 48 ώρες, οι ΗΠΑ «θα πλήξουν και θα καταστρέψουν ολοσχερώς τις ενεργειακές του εγκαταστάσεις».

Την Κυριακή, το Ιράν απάντησε στο τελεσίγραφο με δικές του απειλές, προειδοποιώντας για τέσσερις τρόπους με τους οποίους θα ανταποδώσει αν ο Αμερικανός ηγέτης προχωρήσει.

Παρομοίως, ένας από τους κορυφαίους υπουργούς του Ιράν κάλεσε τις ΗΠΑ «να δείξουν σεβασμό» στις προσπάθειές τους να επαναλειτουργήσει το στενό. Ωστόσο, ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ντοναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον πρόεδρο και τη ρητορική του, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν «ό,τι χρειαστεί» για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους.

Ο πρόεδρος του Λίβανο ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για «χερσαία εισβολή», αφού έπληξε γέφυρες στο νότιο τμήμα της χώρας κατά τη σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ.

Την ίδια στιγμή, διάφοροι αξιωματούχοι της Τεχεράνης επέμειναν ότι η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή – εκτός από τα πλοία που συνδέονται με τους εχθρούς της χώρας. Το Ισταήλ υποστήριξε ότι το Iran διαθέτει πυραύλους που «μπορούν να φτάσουν το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο».

Ωστόσο, ο επικεφαλής του NATO δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς. Όλα αυτά έρχονται μετά από επίθεση του Ιράν που τραυμάτισε περίπου 200 άτομα στο νότιο Ισραήλ, κοντά σε μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Τα πλήγματα αυτά ήταν αντίποινα, αφού στοχοποιήθηκε η δική του πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού στο Νατάνζ.

Τέλος, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι του Iran εκτοξεύθηκαν το βράδυ της Παρασκευής προς τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία που χρησιμοποιείται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, κανένας από τους πυραύλους δεν έπληξε τον στόχο του.

Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου

Σημαντικές αναταράξεις στις αγορές προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν πτώση περίπου 13% μετά την απόφαση για «πάγωμα» των επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Επανέρχεται η κίνηση στα στενά του Ορμούζ

Δύο δεξαμενόπλοια υγραερίου, τα Pine Gas και Jag Vasant, απέπλευσαν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχο της ινδικής κυβέρνησης.

Τραμπ: «Σταματούν οι βομβαρδισμοί για 5 μέρες»

Με ανάρτηση του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναβολή των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες με στόχο μια πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Με βάση το κλίμα και τον χαρακτήρα αυτών των εις βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να αναβάλει για πέντε ημέρες οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέλιξης των εν εξελίξει επαφών και διαβουλεύσεων.»

Το Τόκιο δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να συζητήσει με το Ιράν σχετικά με το Στενό του Ορμούζ

Η Ιαπωνία “δεν εξετάζει το ενδεχόμενο” να ζητήσει από το Ιράν άδεια για να διασχίσουν τα ιαπωνικά πετρελαιοφόρα το Στενό του Χορμούζ, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών, καθώς η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να τη βοηθήσει.

Η Ιαπωνία εξαρτάται από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου περνάει από αυτό το στενό, μιας κρίσιμης σημασίας εμπορική οδό για την παγκόσμια προμήθεια σε καύσιμα.

Πρακτικά, το Ιράν έχει μπλοκάρει την πρόσβαση στο στενό σε απάντηση στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφήνοντας τις χώρες που εξαρτώνται από αυτήν την θαλάσσια οδό να βρουν εναλλακτικά μέσα και να αντλήσουν από τα αποθέματά τους.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο αίτημα του Τόκιο προς το Ιράν να επιτρέψει η Ισλαμική Δημοκρατία τη διέλευση ιαπωνικών πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, ο υπουργός Τοσιμίτσου Μοτέγκι δήλωσε χθες, Κυριακή, σε εκπομπή στο δίκτυο Fuji TV ότι “προς το παρόν, δεν το σκεφτόμαστε”.

Το σχόλιό του έγινε μετά τη δήλωση την Παρασκευή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικώς στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εγγυηθεί μια ασφαλή διέλευση στην Ιαπωνία.

“Δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της διέλευσης”, δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Μοτέγκι είχε συνομιλήσει την περασμένη Τρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του, αλλά δήλωσε στο δίκτυο Fuji TV ότι αυτός δεν έκανε καμία αναφορά σε μια βοήθεια για τη διέλευση των ιαπωνικών πλοίων.

“Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι εξαιρετικά σημαντική. Γι’αυτό μιλήσαμε”, πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του στο Kyodo, ο Αραγτσί διέψευσε εξάλλου το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

“Είναι κλειστό μόνον στα πλοία που ανήκουν στους εχθρούς μας –χώρες που μας επιτίθενται. Για τις άλλες χώρες, τα πλοία τους μπορούν να διασχίσουν το στενό”, δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με το κείμενο στα περσικά της συνέντευξής του που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Την περασμένη εβδομάδα, το Τόκιο ανακοίνωσε την έναρξη της αποδέσμευσης των στρατηγικών του αποθεμάτων πετρελαίου, που είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Το Ιράν απειλεί ότι θα ανταποδώσει οποιοδήποτε πλήγμα εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεών

Το Ιράν θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του τομέα του ηλεκτρισμού στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινές ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις ή μονάδες που προμηθεύουν με ρεύμα αμερικανικές βάσεις σε γειτονικά κράτη, αναφέρει ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Η ανακοίνωση αυτή μοιάζει να ανακαλεί την απειλή πως θα μπουν στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αφαλάτωσης σε κράτη της περιφέρειας, απολύτως κρίσιμες για την παροχή πόσιμου νερού στα κράτη του Κόλπου.

«Ο ψεύτης πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πρόθεση να επιτεθούν σε εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού και να προκαλέσουν δεινά στους λαούς των χωρών της περιφέρειας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ.

Προχθές Σάββατο, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι τα ιρανικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο αν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε σε κάθε απειλή στο ίδιο επίπεδο» ώστε να επιτευχθεί «αποτροπή», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, εξηγώντας πως αν οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις βάλουν στο στόχαστρο το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «θα πλήξουμε» συστήματα ηλεκτροδότησης.

ΗΠΑ: «Ψευδείς οι ισχυρισμοί για κατάρριψη F-15 από το Ιράν»

Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους ισχυρισμούς περί κατάρριψης μαχητικού αεροσκάφους F-15, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ τονίζει ότι «κανένα αμερικανικό μαχητικό δεν έχει καταρριφθεί από το Ιράν», απορρίπτοντας τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό, ο πόλεμος της πληροφόρησης και της προπαγάνδας φαίνεται να εντείνεται, με αντικρουόμενες αναφορές και ισχυρισμούς.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται να βρίσκεται ο σχεδιασμός των ΗΠΑ για πιθανή επιχείρηση επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, με Αμερικανούς αξιωματούχους να ενημερώνουν το Ισραήλ ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με το τελεσίγραφο των 48 ωρών, ο πόλεμος αναμένεται να παραταθεί ώστε να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον φέρεται να αλλάζει στρατηγική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να κρατά «όμηρο» ένα πέρασμα από το οποίο διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Θα το χρησιμοποιήσουμε για να τους κάνουμε να καταρρεύσουν από μέσα», φέρονται να δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Νεο αλμα για το πετρέλαιο

Ανοδικά κινούνται ξανά οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των αγορών, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνεται και όλα δείχνουν ότι η σύγκρουση θα έχει διάρκεια εβδομάδων.

Η παράλυση των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές, με το αμερικανικό WTI να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι και το Μπρεντ να σκαρφαλώνει πάνω από τα 113 δολάρια.

«Η χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες»

«Ο κόσμος είναι πλέον αντιμέτωπος με τη χειρότερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ σοβαρή». Η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι «πολύ σοβαρή» και χειρότερη από τους δύο πετρελαϊκούς κραδασμούς της δεκαετίας του 1970 μαζί», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ,τόνισε στο National Press Club στην Καμπέρα.

«Ως σήμερα, έχουμε απολέσει 11 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με άλλα λόγια περισσότερα απ’ ό,τι στις δυο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις μαζί» τόνισε. Παράλληλα προειδοποίησε ότι «καμιά χώρα» δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί «μείζονος απειλής» για την παγκόσμια οικονομία.

Νέα επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, τα ξημερώματα της Δευτέρας με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα αεροπορική επίθεση κατέστρεψε κατοικίες στην πόλη Ουρμία στο βορειοδυτικό Ιράν, αφήνοντας πίσω της εγκλωβισμένους κατοίκους. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης βρίσκονται επί τόπου, ψάχνοντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Επιθεση του Τραμπ στο ΝΑΤΟ – «Συντομα θα μάθετε τι θα συμβεί στο Ιράν»

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν «ήταν πολύ κακό εδώ και 47 χρόνια» και ότι «τώρα παίρνει την τιμωρία που του αξίζει», ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση και κατά του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και κατηγορώντας τη Συμμαχία ότι «δεν κάνει τίποτα».

Μιλώντας σε ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, προανήγγειλε εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζοντας ότι «σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί», ενώ εμφανίστηκε βέβαιος πως «το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό», προχωρώντας ακόμη πιο πέρα λέγοντας ότι «θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και όλα θα πάνε μια χαρά».

Καλημέρα σας! Το ρολόι μετρά αντίστροφα και η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή, με το επόμενο 48ωρο να θεωρείται καθοριστικό για τις εξελίξεις μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ απειλές, στρατιωτικές κινήσεις και πυραυλικές επιθέσεις συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Πληροφορίες για χτυπήματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση και συνεχείς διπλωματικές επαφές αυξάνουν την παγκόσμια ανησυχία. Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.