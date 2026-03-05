Νίκος Δένδιας: «Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για drones στην Κρήτη, η χώρα μας είναι προστατευμένη»

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παρέχει πλήρη προστασία στην Κύπρο, με ελληνικά πλοία και όπλα σε ετοιμότητα, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία κατανοεί την ανάγκη της χώρας να υπερασπιστεί το έδαφός της

Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, ανάλογα μέτρα με αυτά της Κύπρου έχουν ληφθεί και στην Κρήτη και στην Κάρπαθο, ενώ ήδη υπάρχουν ελληνικά πλοία με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή, με τον ίδιο να συμπληρώνει ότι «η χώρα μας είναι προστατευμένη».

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος είναι ασφαλής από αέρος, σημειώνοντας ότι όσα ελληνικά όπλα εστάλησαν στην Κύπρο μπορούν να παράσχουν εξαιρετική προστασία.

Όσον αφορά το σχόλιο του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για απειλή drones από τον Λίβανο, η απάντηση του Νίκου Δένδια ήταν πως «δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση, και αν υπήρχε θα την είχαμε. Η χώρα μας είναι προστατευμένη».

Σε ερώτηση για τη φρεγάτα «Κίμων» ο ίδιος απάντησε ότι «ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο».

Όσον αφορά την Τουρκία ανέφερε πως «η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Προσφέρουμε συνολική υπηρεσία».

«Από πλευράς μου δεν υπήρχε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)»