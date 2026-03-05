Αναζήτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: «Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση για drones στην Κρήτη, η χώρα μας είναι προστατευμένη»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα παρέχει πλήρη προστασία στην Κύπρο, με ελληνικά πλοία και όπλα σε ετοιμότητα, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία κατανοεί την ανάγκη της χώρας να υπερασπιστεί το έδαφός της

Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, ανάλογα μέτρα με αυτά της Κύπρου έχουν ληφθεί και στην Κρήτη και στην Κάρπαθο, ενώ ήδη υπάρχουν ελληνικά πλοία με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή, με τον ίδιο να συμπληρώνει ότι «η χώρα μας είναι προστατευμένη».

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος είναι ασφαλής από αέρος, σημειώνοντας ότι όσα ελληνικά όπλα εστάλησαν στην Κύπρο μπορούν να παράσχουν εξαιρετική προστασία.

Όσον αφορά το σχόλιο του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για απειλή drones από τον Λίβανο, η απάντηση του Νίκου Δένδια ήταν πως «δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση, και αν υπήρχε θα την είχαμε. Η χώρα μας είναι προστατευμένη».

Σε ερώτηση για τη φρεγάτα «Κίμων» ο ίδιος απάντησε ότι «ξέρουν καλά το πλοίο τους. Το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο. Αν επιχειρήσει με το στόλο θα έχει δυσκολία επικοινωνίας. Αλλά σε έκτακτες συνθήκες μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα. Το πλοίο ως μονάδα όμως είναι απολύτως έτοιμο».

Όσον αφορά την Τουρκία ανέφερε πως «η Τουρκία καταλαβαίνει την ανάγκη που έχει η Ελλάδα να υπερασπίσει το έδαφός της. Η παρουσία των ελληνικών αεροπλάνων και των πλοίων είναι για να προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Προσφέρουμε συνολική υπηρεσία».

«Από πλευράς μου δεν υπήρχε επαφή με τους Τούρκους δεν ξέρω αν μίλησε το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε και σε ερώτημα για τα τουρκικά ΜΜΕ που ζητούν από την Άγκυρα να στείλει και εκείνη δυνάμεις ο υπουργός Άμυνας απάντησε: «Από ποιον να προστατεύσει η Τουρκία. Η Χεζμπολάχ είναι κοντά στην Τουρκία, άρα από ποιον να προστατεύσει. Ισως είναι μια καλή ευκαιρία να τις πάρει πίσω (σ.σ. δυνάμεις)»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση...

0
Η Αθήνα επιμένει πως η Σούδα, τουλάχιστον προς το...

ΥΠΕΞ: Δεν θα υπάρξει καμία συμμετοχή της...

0
Είχε ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών από τον Μάρκο Ρούμπιο...

Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση...

0
Η Αθήνα επιμένει πως η Σούδα, τουλάχιστον προς το...

ΥΠΕΞ: Δεν θα υπάρξει καμία συμμετοχή της...

0
Είχε ενημερωθεί ο υπουργός Εξωτερικών από τον Μάρκο Ρούμπιο...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στρατιωτικές πηγές στο in: Δεν υπάρχει πληροφόρηση για στοχοποίηση της Σούδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι IDF κατέστρεψαν περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανικό τάνκερ...

Ηράκλειο:Εκδήλωση για την γυναίκα από το Αρχαιολογικό Μουσείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η θέση της γυναίκας στην αρχαία Κρήτη» Το Αρχαιολογικό Μουσείο...

Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών και για Άτομα με Αναπηρία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης για δημότες άνω των 65 ετών...

Συνελήφθησαν δύο άτομα (άντρας και γυναίκα) για τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις απάτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST