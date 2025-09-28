Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή του “Αρχάγγελου της Κρήτης” γίνεται θεατρική παράσταση

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στον πρωταγωνιστικό ρόλο – Σκηνοθέτης της παράστασης ο Νικορέστης Χανιωτάκης – Θα αποκαλυφθούν επί σκηνής άγνωστες πτυχές από τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη

Ο Νίκος Ξυλούρης, μπορεί να έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 44 χρόνων, ωστόσο η καλλιτεχνική του παρουσία άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πολιτισμική παράδοση του τόπου, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης. Στη ζωή του σπουδαίου αυτού, αναντικατάστατου καλλιτέχνη είναι αφιερωμένη η νέα θεατρική παράσταση με τίτλο «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», που ετοιμάζεται πυρετωδώς αυτή την περίοδο και θα ανέβει στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ήβη στην Αθήνα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, με έναν θίασο γεμάτο συμμετοχές – έκπληξη.

Το στοίχημα του πρωταγωνιστικού ρόλου έχει αναλάβει ο αξιόλογος ηθοποιός της νεότερης γενιάς Αιμιλιανός Σταματάκης, ενώ η Άλκηστις Πρωτοψάλτη υποδύεται την σύζυγο του Νίκου Ξυλούρη, Ουρανία η οποία αφηγείται τον βίο και την πολιτεία του “Αρχάγγελου της Κρήρης” και ερμηνεύει στη σκηνή κάποια από τα εμβληματικότερα τραγούδια του.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πολλά ακόμη πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του Ξυλούρη αλλά και καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του θα παρελάζουν επί σκηνής. Μεταξύ αυτών ο Μιχάλης Αεράκης που θα υποδύεται τον πατέρα του τραγουδιστή, η Ελευθερία Πάλλα στον ρόλο της νεαρής Ουρανίας Ξυλούρη, ο Γιάννης Μαθές ως Σταύρος Ξαρχάκος, η Αναστασία Τσιλιμπίου ως Τζένη Καρέζη αλλά και ο Μέμος Μπεγνής στον ρόλο του διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, Τάκη Λαμπρόπουλο, του ανθρώπου που τον ανακάλυψε.

Άγνωστες ιστορίες της ζωής του

«Παρότι έχουν γίνει στο παρελθόν μουσικά αφιερώματα για τον Νίκο Ξυλούρη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια θεατρική παράσταση για τη ζωή του. Εγώ ήθελα να επικεντρώσω στον άνθρωπο Νίκο Ξυλούρη, Με ενδιαφέρει να γνωρίσει το κοινό το μεγαλείο της ψυχής του» εξηγεί στο prorothema.gr ο εμπνευστής και σκηνοθέτης της παράστασης Νικορέστης Χανιωτάκης συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια που χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί:

«Ξεκινήσαμε την έρευνα πριν από πέντε χρόνια. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μας η οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, η σύζυγός του Ουρανία και η κόρη του Ρηνιώ, οι οποίες μάς άνοιξαν την αγκαλιά τους και ήταν συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ταξίδι. Δεδομένου μάλιστα ότι το κείμενο ανήκει στη μητέρα μου, Ζαχαρένια Πετράκη, η παράσταση αυτή στάθηκε αφορμή να ενωθούν δύο οικογένειες άρρηκτα συνδεδεμένες με την Κρήτη. Κι όλοι όσοι ήρθαν στη συνέχεια κοντά μας, όμως, αντιμετώπισαν με πρωτοφανή αγάπη και ενθουσιασμό αυτό το εγχείρημα. Όπως λέει, άλλωστε και ο υπότιτλος της παράστασής μας «Τραγούδησε για να σμίξει τον κόσμο».

Στην παράσταση, διάρκειας 2,5 περίπου ωρών, εκτός από τα 20 – 25 τραγούδια που ερμηνεύονται ζωντανά, παρουσιάζονται και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, γεγονότα και περιστατικά που δεν είχαν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας: «Ο κόσμος θα μάθει λεπτομέρειες για πώς γνωρίστηκε και κλέφτηκε με την Ουρανία, πώς ήρθε σε επαφή και συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Σταύρο Ξαρχάκο, πώς ήταν σαν φίλος, μιας και η φιλία αποτελούσε κάτι πολύ σημαντικό για εκείνον, ποιοι τον βοήθησαν να πάει στην Αμερική όταν αρρώστησε αλλά και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του μέχρι το τέλος» αποκαλύπτει ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Η ταινία

Μία ακόμη έκπληξη της παράσταση αποτελεί η 15λεπτη ταινί

α με την οποία γίνεται η έναρξή της και στην οποία συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί μεταξύ των οποίων η Πέγκυ Τρικαλιώτη, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Μιχάλης Αεράκης και ο Νίκος Καραγιώργης. Η μίνι αυτή ταινία γυρίστηκε ειδικά για την παράσταση και αναβιώνει στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του Νίκου Ξυλούρη, από 8 μέχρι εδώ μέχρι 10 ετών, τότε που έγινε η πρώτη του επαφή με τη λύρα και πρωτοένιωσε την ανάγκη να τραγουδήσει.

Η δε έναρξη του αμιγώς θεατρικού κομματιού γίνεται με τον Νίκο Ξυλούρη επί σκηνής, στο τέλος της εφηβείας του, την εποχή που τραγουδάει πλέον σε γάμους και πανηγύρια της Κρήτης μαγεύοντας με την αγγελική φωνή και τη λύρα του τα πλήθη.

Πηγή:

protothema.grhttps://www.protothema.gr/