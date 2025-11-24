«Ντουμάνι» το νέο τραγούδι του Μανώλη Κονταρού

Φίλοι μου,

με μεγάλη αγάπη σας παρουσιάζω το νέο μου τραγούδι, το «Ντουμάνι». Ένα κομμάτι που κουβαλάει ιστορίες, μνήμες και αλήθειες που όλοι λίγο-πολύ έχουμε ζήσει.

Το τραγούδι αυτό το έφτιαξα για να σας συντροφεύει στις στιγμές που η ψυχή βαραίνει αλλά θέλει να μιλήσει. Ελπίζω να σας κρατήσει παρέα, να σας αγγίξει και να γίνει δικό σας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια.

Να είστε καλά και καλή ακρόαση! 🎶￼

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μανώλης Γαργουλάκης

ΣΤΙΧΟΙ: Δέσποινα Σπαντιδάκη