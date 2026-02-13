Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για την απώλεια του Μιχάλη Βάμβουκα

Στον άκουσμα της είδησης του θανάτου του Προέδρου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλη Βάμβουκα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Με οδύνη αποχαιρετώ έναν πολύτιμο φίλο και στενό συνεργάτη. Τον Μιχάλη Βάμβουκα, Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου μας.

Ο Μιχάλης υπήρξε ένας άνθρωπος με ακεραιότητα, ήθος και ανιδιοτελή προσφορά στα κοινά.

Υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια, εργατικότητα και γνήσιο ενδιαφέρον για τους συμπολίτες μας. Η παρουσία και το έργο του στην 3η Δημοτική μας Κοινότητα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, καθώς αγωνίστηκε με πάθος για τη βελτίωση της καθημερινότητας, για την αναβάθμιση των γειτονιών και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Πέρα από την θεσμική του ιδιότητα, για εμένα υπήρξε κι ένας καλός φίλος. Η συνεργασία μας χαρακτηριζόταν από ειλικρίνεια, αλληλοσεβασμό και κοινό όραμα για ένα καλύτερο Ηράκλειο. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον Δήμο μας, στην παράταξή μας «Δικαίωμα στην πόλη», όσο και στην καρδιά μου.

Στην οικογένεια και τους αγαπημένους του, στους οικείους και στους συνεργάτες του εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου.

Καλέ μου Μιχάλη, θα σε θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερες στην πόλη μας».