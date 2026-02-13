Εντοπίστηκε σύνδεση με το παρελθόν του Μπάμπη, του ανθρώπου “χωρίς ταυτότητα”

Ένας παλιός συμμαθητής του δηλώνει ότι αναγνώρισε το πρόσωπο του ανθρώπου που φιλοξενείται εδώ και δύο χρόνια στο Νοσοκομείο Χανίων – Εξετάζεται αν συγγενικά του πρόσωπα ζουν στα Χανιά

Λύνεται άραγε το μυστήριο της ζωής του Μπάμπη; Ο λόγος για τον “άνθρωπο χωρίς ταυτότητα”, τον “αγνώστων στοιχείων” άνδρα που εδώ και δύο χρόνια ζει φιλοξενούμενος στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Από τη στιγμή που η συγκλονιστική υπόθεση του ανθρώπου αυτού επανήλθε στο προσκήνιο, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με τη συνδρομή ενός παλιού συμμαθητή του που αναγνώρισε τον εφηβικό του φίλο. Πλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συγγενείς του άγνωστου αυτού άνδρα ζουν στα Χανιά!

Με την ιστορία του ανθρώπου αυτού που δεν είναι σε θέση δώσει ακριβείς πληροφορίες για την οικογένειά του και το παρελθόν του ασχολήθηκε από την περασμένη Κυριακή το Cretalive, με αφορμή την επαναδημοσίευση της ανακοίνωσης που είχε γίνει το 2024 από τη “Γραμμή Ζωής – Silver Alert” σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η οικογένεια του Μπάμπη.

Η ιστορία του “Μπάμπη”: ένα ανθρώπινο ναυάγιο στα αζήτητα…

O 47χρονος – όπως φαίνεται να προκύπτει – άνδρας είχε βρεθεί, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες στα Χανιά πριν από μία διετία να περιφέρεται στον Δημοτικό Κήπο, όπου έβρισκε πρόσκαιρα καταφύγιο ως άστεγος. Τότε μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και εξακολουθεί να παραμένει, χωρίς δελτίο ταυτότητας και χωρίς να δίνει ακριβείς πληροφορίες για την οικογένειά του ή την καταγωγή του.

Για μια ολόκληρη διετία οι προσπάθειες των αρχών στα Χανιά ώστε να βρεθούν οι συγγενείς του Μπάμπη ήταν ατελέσφορες.

Ο ίδιος δήλωνε ότι ονομάζεται Μπάμπης Βωβός και ισχυριζόταν ότι είχε τεράστια περιουσία στην Αθήνα λέγοντας ότι “του ανήκε η μισή λεωφόρος Κηφισίας”. Με την ιστορία του Μπάμπη ασχολήθηκε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” και μάλιστα ο ίδιος προέβη σε δηλώσεις λέγοντας ότι κατάγεται από την Αθήνα και ότι το επάγγελμά του είναι μηχανικός αυτοκινήτων. Εξάλλου, όπως ανέφερε αυτό που επιθυμεί είναι να επιστρέψει στην κοινωνία να έχει δικό του σπίτι και εργασία και φυσικά ταυτότητα.

Λίγες ώρες αργότερα, με την εκπομπή επικοινώνησε ένας εφηβικός του φίλος, ο Μάριος, λέγοντας ότι ο άνδρας “χωρίς ταυτότητα” ονομάζεται Μπάμπης Σιόμπος και ότι γνωρίστηκαν το 1999 στο ΕΠΑΛ Ταύρου στην Αθήνα όπου ήταν συμμαθητές. Μάλιστα, έδωσε στην εκπομπή και αρκετές κοινές τους φωτογραφίες με πιο πρόσφατη μία λήψη του 2009 όπου ο Μπάμπης ήταν καλεσμένος στον γάμο του φίλου του.

Η έρευνα που ακολούθησε φαίνεται να οδηγεί στη λύση του μυστηρίου που καλύπτει τη ζωή του ανθρώπου αυτού. Όπως προκύπτει εικάζεται ότι ο Μπάμπης που γεννήθηκε το 1979 ζούσε με την οικογένειά του, τους γονείς και την αδελφή του στην Αθήνα.

Όταν οι γονείς του χώρισαν η μητέρα του, πιθανότατα κρητικής καταγωγής, ήρθε στην Κρήτη για μόνιμη εγκατάσταση με τα παιδιά της και εκτιμάται ότι εξακολουθεί και σήμερα να ζει σε περιοχή των Χανίων.

Όπως τόνισε από την πλευρά του ο διοικητής της “Γραμμής Ζωής” Γεράσιμος Κουρούκλης, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα δοθούν στις αρχές ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητά τους και να μπορέσει ο Μπάμπης να ανακτήσει την υπόστασή του και να βρει την οικογένειά του.

