Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς σε περιοχές του Ηρακλείου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων την Κυριακή 15.02.2026 ως εξής:

 Στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου κατά τις ώρες 11:30 έως 18:00.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση όλων των οχημάτων:

• στην οδό Νεάρχου, στο τμήμα αυτής από τον κυκλικό κόμβο – συμβολή με την οδό Δουκώς Μποφώρ έως και την Πλατεία 18 Άγγλων.

• στην οδό Κορωναίου, στο τμήμα αυτής από τη συμβολή με την οδό Αρκολέοντος έως και την οδό 25ης Αυγούστου

• στην οδό Επιμενίδου, στο τμήμα αυτής από τη συμβολή με την οδό Ευρώπης έως και την οδό 25ης Αυγούστου

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στις ανωτέρω διασταυρώσεις και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών επί των οποίων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

 Στη Δημοτική Ενότητα Μοιρών Δήμου Φαιστού κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην περιοχή της δ.ε. Μοιρών Δήμου Φαιστού, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγ.Γαλήνης (οδός 25ης Μαρτίου), από τη συμβολή της με την οδό Κουρμούλη έως και την Πλατεία έμπροσθεν Δημαρχείου Φαιστού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται και θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κουρμούλη ή Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών.

Για τα βαρέα και ογκώδη οχήματα, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται από τη συμβολή της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγ.Γαλήνης (οδός 25ης Μαρτίου) με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

 Στην Τοπική Κοινότητα Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου κατά τις ώρες 12:00 έως 15:00

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην περιοχή της κοινότητας Κρουσώνα Δήμου Μαλεβιζίου, στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Γαζίου-Κρουσώνα από το ύψος της περιοχής «Κρουσανιώτισσα», έως την καφετέρια με την επωνυμία «La Strega».

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στις ανωτέρω διασταυρώσεις και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών επαρχιακών οδών, επί των οποίων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.