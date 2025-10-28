ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμος Χερσονήσου στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης μέσω του GreenInCities

Από: Team Πολ. Κρήτης

Πράξη κάνει την υιοθέτηση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της αστικής ρύπανσης ο Δήμος Χερσονήσου, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα και νέες πρακτικές. Στο πλαίσιο των δράσεων ενεργοποίησης του, ο Δήμος Χερσονήσου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe “GreenInCities” στην Σλοβενία.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην Νόβα Γκόριτσα, από τις 21 – 23 Οκτωβρίου, ενώ αφορούσε στην υλοποίηση τετραετούς προγράμματος (2024 – 2027), το οποίο εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της αστικής ρύπανσης μέσω Λύσεων Βασισμένων στη Φύση, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η συνδημιουργία με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμος Χερσονήσου, ως μία από τις έξι πόλεις παρακολούθησης του έργου, υλοποιεί μια πιλοτική παρέμβαση υψηλής σημασίας: την κατασκευή Πράσινου Τοίχου στο Πολιτιστικό Κτίριο του Δήμου στον Λιμένα Χερσονήσου.
Το έργο στοχεύει:

• Στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου.
• Στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας.
• Στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της ποιότητας ζωής.

• Στη δημιουργία ενδιαιτήματος για φωλεοποιά πτηνά, ενσωματώνοντας τις ανάγκες των μη-ανθρώπινων ειδών στον σχεδιασμό.

Ο Δήμος Χερσονήσου, ως μία από τις έξι πόλεις παρακολούθησης του έργου, αναπτύσσει μια καινοτόμα πιλοτική παρέμβαση, την κατασκευή Πράσινου Τοίχου (Green Wall) στο Πολιτιστικό Κτίριο του Δήμου στο Λιμένα Χερσονήσου, στοχεύοντας στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, παρέχοντας φυσική ψύξη και θερμομόνωση, στην μείωση του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας στην ευρύτερη περιοχή, στην βελτίωση του δημόσιου χώρου και της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της περιοχής, ιδίως τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και στην δημιουργία κατάλληλου ενδιαιτήματος για την υποστήριξη των τοπικών πληθυσμών φωλεοποιών πτηνών, ενσωματώνοντας έτσι τις ανάγκες των μη-ανθρώπινων ειδών στον σχεδιασμό.

Στη Γενική Συνέλευση, που συγκέντρωσε 55 εκπροσώπους από 35 ευρωπαϊκούς φορείς, η Ενεργειακή Υπεύθυνη του Δήμου κ. Σοφία Υφαντή παρουσίασε την έως τώρα πορεία του πιλοτικού έργου και τα αποτελέσματα της αρχικής φάσης συνσχεδιασμού, παρουσία του αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Σταυρουλάκη.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα μελλοντικά σχέδια του δήμου για την κατασκευή του Πράσινου Τοίχου, εστιάζοντας στις επιλογές ενδημικών, ανθεκτικών στην ξηρασία φυτών που είναι κατάλληλα για το κρητικό κλίμα. Επιπλέον συζητήθηκαν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης που θα συλλέγουν οικολογικά δεδομένα.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην υιοθέτηση της προσέγγισης της Προσαρμοστικής Διαχείρισης (Adaptive Management), διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τον Πράσινο Τοίχο θα χρησιμοποιούνται για τη συνεχή προσαρμογή των πρακτικών συντήρησης και άρδευσης.

Η συμμετοχή επέτρεψε στον Δήμο να ανταλλάξει τεχνογνωσία με άλλες πόλεις της Ευρώπης, ενισχύοντας τη χρήση βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών. Τα επόμενα βήματα του δήμου είναι η οριστικοποίηση του κατασκευαστικού σχεδίου και η έναρξη των εργασιών υλοποίησης του Πράσινου Τοίχου, με βάση τα αποτελέσματα των συναντήσεων και των εργαστηρίων συν-δημιουργίας εντός του 2026.

«Η Χερσόνησος δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις – τις διαμορφώνει» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η συμμετοχή μας στο GreenInCities και η υλοποίηση του Πράσινου Τοίχου στον Λιμένα είναι ένα απτό παράδειγμα του πώς ο Δήμος μας δεσμεύεται στην κλιματική δράση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες για να δημιουργήσουμε πιο ανθεκτικές, λειτουργικές και δίκαιες πράσινες υποδομές για τους κατοίκους μας.»

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή...

28η Οκτωβρίου 1940: Tι γιορτάζουμε την σημερινή ημέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
28η Οκτωβρίου 1940: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την...

Χρόνια Πολλά Ελλάδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέρα τιμής,μνήμης,σεβασμού και ευγνωμοσύνης για τους ήρωες του 1940 που...

Το Ρέθυμνο σήμερα γιορτάζει την 28η οκτωβρίου αλλά και τους Τέσσερις Ματρυρες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποιοι ήταν οι 4 Κρητικοί βρακοφόροι Άγιοι Μάρτυρες ΗΕκκλησία γιορτάζει...

