Ο Δήμος Ρεθύμνης παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για τη σύνταξη κτηματολογικών πινάκων ακινήτων προς απαλλοτρίωση λόγω ΒΟΑΚ.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ “ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης με στόχο την αποφυγή ταλαιπωρίας και την έγκαιρη ενημέρωσή των πολιτών, γνωστοποιεί ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Γενική Γραμματεία Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών προχωρά στη σύνταξη κτηματολογικών πινάκων για τα ακίνητα που πρόκειται να απαλλοτριωθούν στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου Οδικού Άξονα «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» (ΒΟΑΚ), τμήμα Χανιά – Ρέθυμνο.

Το σύνολο των αρχείων βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.rethymno.gr/information-services/press-release/dt-22-04-26.html

Για διευκόλυνση σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο apallotriosi_neou_voak.kml στον υπολογιστή σας και να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία :

1. Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://earth.google.com/web (αν δεν έχετε ήδη εγκατεστημένο το google Earth)

2. Επιλέγετε το «+Νέο»

3. Επιλέγετε το « Εισαγωγή αρχείου από έργο χάρτη»

4. Επίσης, επιλέγετε την οδηγία «Μεταφόρτωση από τη συσκευή»

5. Τέλος, επιλέξτε το αρχείο που έχετε μεταφορτώσει στα

«Στοιχεία λήψης» του υπολογιστή σας.

Αξίζει να σας αναφέρουμε ότι το αρχείο apallotriosi_neou_voak.kml έχει συνταχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και παρατίθεται εδώ για τη δική σας ενημέρωση και διευκόλυνση.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ρεθύμνης δεν έχει ουδεμία ανάμειξη στη σύνταξη και ούτε φέρει ευθύνη για την ορθή εφαρμογή του σχεδίου.

Από τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού Δήμου Ρεθύμνης