Ορόσημο η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου «eWAsTER» στο Ρέθυμνο

Ο Δήμος Ρεθύμνης στις 21 και 22 Απριλίου του 2026, διοργάνωσε με επιτυχία την 5η συνάντηση των εταίρων του έργου “eWAsTER”, στην πόλη του Ρέθυμνου. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρεθύμνης υβριδικά (με φυσική και διαδικτυακή παρουσία), εξασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Το έργο “eWAsTER” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg–EuroMed και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Αντιδήμαρχο; του Δήμου Ρεθύμνης, Στέλιος Σπανουδάκης και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, Soumodip Sarkar (επικεφαλής εταίρος του έργου) καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισχυρής ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης πρόκλησης των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στην ανασκόπηση των πιλοτικών δράσεων του έργου — WEEE Behave, WEEE Procure και WEEE Reuse — οι οποίες παρουσιάσθηκαν από τους εταίρους που τις υλοποίησαν. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προτεινόμενες από το έργο λύσεις, στις προϋποθέσεις για τη μελλοντική υιοθέτησή τους στις περιοχές των εταίρων και σε ανταλλαγή απόψεων για τη μεταφορά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Ομιλίες απηύθυναν επίσης, η Γεωργία Μπατσολάκη, εκπροσωπώντας το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που διακρίθηκε στον διαγωνισμό συλλογής Α.Η.Η.Ε. τον οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Ρεθύμνης, και η Χριστίνα Τσαμουτσόγλου από τη Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. Χανίων, με θέμα τη λειτουργία και τις υποδομές της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τη δεύτερη μέρα με την συνεδρίαση της επιτροπής συντονισμού και με μια εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μ.Ε.Α. Αμαρίου, με την συμβολή του ΕΣΔΑΚ (συνεργαζόμενος εταίρος), αλλά και του Μανώλη Νικολιδακη, Διευθυντή του εργοστασίου, ο οποίος υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες και πραγματοποίησε την ξενάγηση στην μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Η επίσκεψη συνεχίστηκε στο εμβληματικό Μοναστήρι του Αρκαδίου (Ευρωπαϊκό Μνημείο Ελευθερίας αναγνωρισμένο από την UNESCO), συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πρακτική μάθηση με την εμπειρία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η διήμερη εκδήλωση αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για το eWAsTER, ενισχύοντας τη συνεργασία και υποστηρίζοντας τη μετάβαση από τοπικές πιλοτικές δράσεις σε βιώσιμες, επεκτάσιμες λύσεις για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά, οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι:

 Tο Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Alentejo» της Πορτογαλίας ως επικεφαλής εταίρος,

 Η Επαρχιακή Κοινοπραξία Αποβλήτων της Μάλαγα (Ισπανία),

 Ο Δήμος Αραδίππου (Κύπρος),

 Ο Δήμος Νέουμ (Βοσνία και Ερζεγοβίνη),

 Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικής Ένωσης της Μόσταρ (Βοσνία και Ερζεγοβίνη),

 Το Ινστιτούτο περιβαλλοντικών ερευνών της Σάβιντσκα (Σλοβενία),

 Η Ένωση βουλγαρικών τοπικών αρχών Μαύρης Θάλασσας της Βάρνα (Βουλγαρία),

 Η Ένωση δήμων «Pian de Broscolo» στην Ταβούλλια (Ιταλία),

 Η περιφέρεια Μάρκε (Ιταλία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου : https://ewaster.interreg-euro-med.eu/