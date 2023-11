Ο Δήμος Ρεθύμνης στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο

Αν και στο τέλος της τουριστικής σαιζόν, κάθε χρόνο η Διεθνής Τουριστική Έκθεση World Travel Market του Λονδίνου, δίνει τον πρώτο απολογισμό και την πρόβλεψη για τον διεθνή Τουρισμό της επόμενης χρονιάς.

Η εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνης, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κα Πέπη Μπιρλιράκη, φιλοξενήθηκε από τις 6 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2023 στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλα όσα διαδραματίστηκαν τόσο στο ελληνικό περίπτερο όσο και στα περίπτερα απ’ όλον τον κόσμο, καθώς και να συνομιλήσει με έλληνες και ξένους ειδικούς Τουριστικής Ανάπτυξης. Η ίδια μάς μεταφέρει:

«Οι κοντά στις 40.000 επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Λονδίνο, οι αμέτρητες συναντήσεις επαγγελματιών, οι επίσημες ανακοινώσεις, τα workshops και οι καινοτόμες παρουσιάσεις είχαν κοινό παρονομαστή και σημείο αναφοράς την τουριστική ανάκαμψη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου, με αρκετούς προορισμούς να έχουν ξεπεράσει τα δεδομένα του 2019.»

Οι παγκόσμιοι στόχοι του Τουρισμού για το μέλλον αφορούν τρεις κύριους άξονες:

1. Βιωσιμότητα

«Δεν έχει να κάνει με το πόσους επισκέπτες θα φέρεις σε έναν τόπο, αλλά πόσο βιώσιμος είναι αυτός για τους κατοίκους του», επανέλαβε κατηγορηματικά η κα Julia Simpson, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), όπως άλλωστε δηλώνουν ερευνητές και αναλυτές Τουρισμού σε όλες τις παρουσιάσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια.

Αυτό τόνισε και η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική του Υπουργείου σε σχετική Συνέντευξη Τύπου: η Ελλάδα βρίσκεται στο κατώφλι μιας «νέας εποχής στη βιωσιμότητα», με βασικούς στόχους-τομείς τη βιωσιμότητα, τον εμπλουτισμό του τουριστικού χαρτοφυλακίου, την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και τη συμπερίληψη. Οι επενδύσεις σε έργα βιωσιμότητας θα διασκορπίσουν τους επισκέπτες σε όλη τη χώρα και θα επεκτείνουν την εποχή πέρα από τους θερμούς μήνες αιχμής. Η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των χιονοδρομικών κέντρων και των ορεινών καταφυγίων, τον καταδυτικό προορισμό, τη χρηματοδότηση για να γίνουν οι μαρίνες πιο αποδοτικές ενεργειακά και προσβάσιμες και την προσβασιμότητα για όλους παντού και ειδικά στις παραλίες, Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν την ισορροπία, δηλαδή την αποφυγή υπερτουρισμού την υψηλή σαιζόν και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου όλον τον χρόνο.

Όπως δήλωσε και η κα Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, ο κοινός στόχος των Μεσογειακών χωρών για το άμεσο μέλλον είναι η ενθάρρυνση των επισκεπτών για ταξίδια εκτός υψηλής σαιζόν και, ήδη, οι κρατήσεις αυτές αποτελούν τάση για το 2024.

2. Εκπαίδευση

40 υπουργοί Τουρισμού στη Σύνοδό τους επιβεβαίωσαν την αγωνία και την προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν και να προσελκύσουν νέους στην τουριστική δραστηριότητα, οι οποίοι θα θεωρήσουν τον Τομέα της Φιλοξενίας όχι σαν ένα σκαλοπάτι που θα προσπεράσουν, αλλά σαν ένα μονοπάτι καριέρας και εξέλιξης, όπως είπε ο βρετανός υπουργός Τουρισμού Sir John Whittingdale. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει χωρίς εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα αξιοποιήσει και θα επενδύσει σε αυτές τις δεξιότητες.

Μέτρα για την εκπαίδευση παίρνουν όλες οι χώρες από τις 5 ηπείρους δηλώνοντας ότι επενδύουν στην εκπαίδευση ξεκινώντας από τα σχολεία, και επεκτείνονται σε όλες τις υπηρεσίες Φιλοξενίας (ξεναγούς, οδηγούς, σερβιτόρους, καμαριέρες, κ.λπ.) προσφέροντας και εργασία με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

3. Νέες μορφές Τουρισμού και Εμπειρίες

Η αναψυχή μπορεί να είναι απαιτούμενη, όμως η τάση σε ό,τι έχει να κάνει με τις εμπειρίες γιγαντώνεται. Κατηγορίες όπως οι Ψηφιακοί Νομάδες (Digital Nomads) και ο συνδυασμός επαγγελματικού ταξιδιού με διαμονή αναψυχής (Βleasure) διεκδικούν μεγάλη αύξηση. Η κατηγορία αυτή έχει τη δυνατότητα διευρυμένης οικονομικής ενίσχυσης του προορισμού και βοηθά αρκετά τη Βιωσιμότητα, ενισχύοντας και την επιμήκυνση σεζόν.

Εδώ, αίσθηση προκάλεσε και η Στρογγυλή Τράπεζα που οργάνωσε ο ΕΟΤ για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα με θέμα τις εμπειρίες Ελληνίδων που έχουν επιλέξει να επενδύσουν στον τόπο τους πάνω σε βιώσιμα τουριστικά projects, όπως το STARSLEEP, (τη δυνατότητα δηλαδή να κοιμάσαι στην εξοχή με τις καλύτερες συνθήκες λιτής και ασφαλούς πολυτέλειας), τον Αγροτουρισμό, τη Βιώσιμη Κινητικότητα, κ.ά.

Σύμφωνα με την κα Λένα Φλουρή της ρεθυμνιώτικης εταιρείας Guest First Vacation Rentals: «Φέτος, για πρώτη φορά, είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη Διεθνή Έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο, μέσω του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Women Do Business υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού. Μέσα από τις επαφές και τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν, είχαμε την ευκαιρία να εισπράξουμε τη θετική διάθεση που υπάρχει για τη χώρα μας και την Κρήτη μας. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και να έχουμε μια ακόμα πιο επιτυχημένη σεζόν το 2024.»

Σημαντική ήταν και η επικοινωνία της Αντιδημάρχου, κας Πέπης Μπιρλιράκη, με τον κορυφαίο στο είδος του ερευνητή και καθηγητή e-tourism του Πανεπιστημίου Bournemouth της Αγγλίας, κ. Δημήτρη Μπούχαλη, ο οποίος επισημαίνει προς όλους ότι υπερτουρισμός δεν υπάρχει, αρκεί να γίνεται σωστή διαχείριση των τουριστικών προορισμών στον χωροχρόνο, επιμήκυνση της σαιζόν, έξυπνη τιμολογιακή πολιτική και προσεκτική αντιμετώπιση των αναγκών της τουριστικής ροής.

Επιπλέον συμπεράσματα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Tourism Economics για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κ. David Goodger, είμαστε σε ανάκαμψη, με την αναψυχή πάντα να κυριαρχεί, παρά του ότι τα κόστη της αναψυχής αυξήθηκαν. Αεροπορικά εισιτήρια (36%), διαμονή (23%), πακέτα διακοπών (22%). Είναι εμφανής η αύξηση στις ταξιδιωτικές δαπάνες και η Ελλάδα φαίνεται προς το παρόν να είναι 8η στην Παγκόσμια Αγορά.

Με πρωταγωνιστές στις αυξήσεις των ροών τη Μέση Ανατολή την Πολωνία και την Αλβανία, παρατηρούν όλοι ότι, η ανάκαμψη οφείλεται στην ανθεκτικότητα των ταξιδιών εντός Ευρώπης και στους επισκέπτες από τις ΗΠΑ που επωφελούνται από την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία.

Παράλληλα, απέναντι σε αυτή τη θετική τάση για ανάκαμψη και το 2024 υπάρχουν προκλήσεις: τα κόστη, η βιωσιμότητα και η έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Επίσης, ακολουθεί η χειμερινή περίοδος, με δυσάρεστες προβλέψεις στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων – πόλεμοι, πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση, αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών. Όσο κι αν οι διακοπές βρίσκονται πια στις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων με οποιοδήποτε κόστος, η άνοιξη θα καθορίσει τις προβλέψεις για την επόμενη σαιζόν 2024.

« Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος ΞΕΕ και HOTREC, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός στις Βρυξέλλες: we have proven our capability of adapting, so we will adapt, ας είμαστε ενημερωμένοι και έτοιμοι, και θα αντιμετωπίσουμε ό,τι μας μέλλεται», κλείνει την ενημέρωσή της η Αντιδήμαρχος, κα Μπιρλιράκη, η οποία, αμέσως μετά το Λονδίνο, συνέχισε τις δράσεις της προβολής του Ρεθύμνου στην εκδήλωση Travel News Market στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.