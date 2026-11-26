Δικαιούχοι της επιστροφής είναι συνταξιούχοι που απασχολήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025, ανεξάρτητα από το εάν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Στην επιστροφή συνολικού ποσού 915.427,87 ευρώ σε 271 εργαζόμενους συνταξιούχους προχωρά ο e-ΕΦΚΑ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, καθώς είχαν καταβάλει εισφορές Πόρου υπέρ του Ταμείου υψηλότερες από το προβλεπόμενο ανώτατο ετήσιο όριο για τα έτη 2024 και 2025.

Δικαιούχοι της επιστροφής είναι συνταξιούχοι που απασχολήθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025, ανεξάρτητα από το εάν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν υποβάλει αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως και τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Το ανώτατο ποσό που θα επιστραφεί σε έναν δικαιούχο ανέρχεται σε 13.635,80 ευρώ, ενώ τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ

Για τους συνταξιούχους που έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, το ποσό της επιστροφής θα προκύψει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους με το ποσό που δικαιούνται να λάβουν πίσω.

Ο συμψηφισμός αφορά τόσο τις ρυθμισμένες όσο και τις αρρύθμιστες οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 5078/2023 και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά, προκειμένου να ακολουθήσει νέα καταβολή των ποσών που θα προκύψουν από την εκκαθάριση.