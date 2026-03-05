Αναζήτηση
Ο Ιεραπόστολος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Την προσεχή Κυριακή Β΄ Νηστειών, 8η Μαρτίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρο και θα τελέσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης, συμπαραστατούμενος από τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειο Παπαδάκη.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Μύρων, ο οποίος επιτελεί σπουδαία ιεραποστολική διακονία στην ιεραποστολική Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας και στις νήσους που την περιβάλλουν, θα έχει την ευκαιρία να εκθέσει την πορεία του ιεραποστολικού έργου σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Παρακαλούμε την αγάπη όλων σας να στηρίξομε την ιεραποστολική προσπάθεια του Σεβασμιωτάτου με τις ευχές και τις προσευχές μας και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

