Δήμος Ρεθύμνης:Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας την Παρασκευή, στις οδούς Παλαιολόγου, Εθνικής Αντιστάσεως και Δημακοπούλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα τεθούν σε εφαρμογή την Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2026 για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και Ανακατασκευή της οδού Αρκαδίου και λοιπών δημοτικών οδών με κυβόλιθους».

Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, την Παρασκευή 06-03-2026, για το χρονικό διάστημα από 12:00 έως 18:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας ως εξής:

1. Σε όλο το μήκος των οδών Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως, από την συμβολή της οδού Αρκαδίου με την οδό Παλαιολόγου, έως την συμβολή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

2. Στην οδό Δημακοπούλου, από την συμβολή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά έως και την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

Η κυκλοφορία στο υπόλοιπο μήκος της οδού Δημακοπούλου θα διεξάγεται κανονικά και θα οδηγείται μέσω της οδού Νικηφόρου Φωκά στην οδό Ηγουμένου Γαβριήλ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση, ενώ προσωπικό του αναδόχου θα ρυθμίζει την κυκλοφορία, μεριμνώντας για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών και τη διευκόλυνση της παράκαμψης του σημείου.