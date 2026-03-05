Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας την Παρασκευή, στις οδούς Παλαιολόγου, Εθνικής Αντιστάσεως και Δημακοπούλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας θα τεθούν σε εφαρμογή την Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2026 για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και Ανακατασκευή της οδού Αρκαδίου και λοιπών δημοτικών οδών με κυβόλιθους».
Όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, την Παρασκευή 06-03-2026, για το χρονικό διάστημα από 12:00 έως 18:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας ως εξής:

1. Σε όλο το μήκος των οδών Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως, από την συμβολή της οδού Αρκαδίου με την οδό Παλαιολόγου, έως την συμβολή της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

2. Στην οδό Δημακοπούλου, από την συμβολή της με την οδό Νικηφόρου Φωκά έως και την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.

Η κυκλοφορία στο υπόλοιπο μήκος της οδού Δημακοπούλου θα διεξάγεται κανονικά και θα οδηγείται μέσω της οδού Νικηφόρου Φωκά στην οδό Ηγουμένου Γαβριήλ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση, ενώ προσωπικό του αναδόχου θα ρυθμίζει την κυκλοφορία, μεριμνώντας για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών και τη διευκόλυνση της παράκαμψης του σημείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη...

0
Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά...

Συνάντηση Δημάρχου Μυλοποτάμου με τον Υπουργό Υγείας...

0
Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα...

Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη...

0
Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά...

Συνάντηση Δημάρχου Μυλοποτάμου με τον Υπουργό Υγείας...

0
Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Ιεραπόστολος Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση Δημάρχου Μυλοποτάμου με τον Υπουργό Υγείας για το Κέντρο Υγείας Περάματος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κωστής Χατζηδάκης: Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν την ίδια την κοινωνία

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κυβέρνηση, μακριά από φωνές και αντάρα ασκεί πατριωτική...

Ανθεκτικός ο τουρισμός παρά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή-Παραμένουν αισιόδοξοι οι φορείς του τουρισμού

ΠΚ team ΠΚ team -
Καταγράφεται μια μικρή πτώση στην ροή των κρατήσεων, αλλά...

Συνάντηση Δημάρχου Μυλοποτάμου με τον Υπουργό Υγείας για το Κέντρο Υγείας Περάματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα...

Aegean: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ντουμπάι και Ομάν

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών. Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST