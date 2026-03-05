Συνάντηση Δημάρχου Μυλοποτάμου με τον Υπουργό Υγείας για το Κέντρο Υγείας Περάματος

Σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 02 Μαρτίου στην Αθήνα συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου, του Αντιδημάρχου κ. Αστρινού Νύκταρη, της Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Περάματος Δέσποινας Παπαδάκη, του Αναπληρωτή Διευθυντή κ. Ζαχαρία Αλεφαντινού και του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν ενημέρωσης του Δημάρχου από τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της δομής και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την προοπτική ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας με ιατρικό προσωπικό κυρίως σε ειδικοτήτων όπως Γενική Ιατρική/ Οικογενειακή Ιατρική, παιδιατρική, μαιευτική, καρδιολογία και οδοντιατρική, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα της μονάδας, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, που επηρεάζουν τη λειτουργική επάρκεια της δομής.

Παράλληλα έγινε αναφορά και στο ζήτημα του εφημεριακού προγράμματος, καθώς οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής δημιουργούν σημαντικές πιέσεις στο διαθέσιμο ιατρικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κλάδο, στην εποχική αύξηση του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και στον μεγάλο αριθμό παιδιών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προγραμματισμένη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Περάματος, η οποία έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνης Γεωργιάδης άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς που τέθηκαν, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δομές δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά και πληθυσμιακά

χαρακτηριστικά και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για τη συνεχή ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών. Επιβεβαίωσε δε, ότι οι μελέτες για την αναβάθμιση του κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί και ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών.

Η Δημοτική Αρχή, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, έχει ήδη εντάξει στον σχεδιασμό της την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων, με στόχο, σε συνεργασία με την Πολιτεία και την Περιφέρεια Κρήτης, τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας για ιατρούς, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στον τόπο. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης και στην ενίσχυση της δυνατότητας προσέλκυσης και παραμονής ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς δημόσιων υπηρεσιών.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση των βασικών δημόσιων δομών, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να στέκεται έμπρακτα δίπλα στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να μεριμνά υπεύθυνα για την ενδυνάμωση κρίσιμων τομέων όπως η υγεία και η εκπαίδευση.