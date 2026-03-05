Αναζήτηση
Στην Κρήτη αύριο ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης

Στην Κρήτη θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 6 Μαρτίου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ. κ. Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης, προκειμένου να συμμετάσχει σε Ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στο Ηράκλειο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της ΚΕΔΕ με τίτλο:

«Νεανική Παραβατικότητα – Η στρατηγική της Αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και την αντιμετώπισή της», στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis στις 10:00 π.μ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Εγκληματικότητας – Παραβατικότητας των Νέων της ΚΕΔΕ κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Η ημερίδα εστιάζει στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης και στους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές αρχές μπορούν να σχεδιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, ενώ παράλληλα θα γίνει παρουσίαση μελέτης του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη νεανική παραβατικότητα, η οποία – αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση – αναδεικνύει τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ψυχολογικές διαστάσεις της νεανικής παραβατικότητας, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής της.

Ο κ. Σπανάκης θα αναφερθεί στο έργο της Κυβέρνησης και στον σημαντικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, αλλά και στους τρόπους πρόληψης του φαινομένου.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και Δημάρχους της Κρήτης.

