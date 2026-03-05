Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 6 Μαρτίου έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 συνοπτικά:

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Μία βραδιά αφιερωμένη στις γυναίκες με τον Μάνο Παπαδάκη και το συγκρότημα του.

Ο Μάνος Παπαδάκης, ο αγαπημένος Ηρακλειώτης τραγουδοποιός, έρχεται στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant και τραγουδάει για τις γυναίκες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3). Το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 21:30 ο Μάνος Παπαδάκης με το συγκρότημα του, υπόσχονται μία μοναδική μελωδική βραδιά αφιερωμένη στις γυναίκες, στη ζωή και την ομορφιά της ..

Με τον Αποστόλη Γιασλακιώτη στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Γιάννη Κοντάκη στο ηλεκτρικό μπάσο, τον Πολύδωρο Φραντζεσκακη στα τύμπανα, τον Νίκο Οικονομέα στο κλαρίνο και τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., η άνοιξη στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant έρχεται με τον πιο μελωδικό τρόπο. Ώρα έναρξης: 21:30. Είσοδος 7 ευρώ. Τηλ. κρατήσεων: 2810221345

Βιβλία πάνω στη Σκηνή: «Ματίλντα», του Ρόαλντ Νταλ – Διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας σε επιμέλεια και αφήγηση της Ευαγγελίας Ορφανουδάκη. Μία εμπειρία φιλαναγνωσίας διαδραστική και παιγνιώδης για όλη την οικογένεια! Διάρκεια: 90′. Ηλικίες: 3 – 103 ετών

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-on-stage-by-evangelia-orfanoudaki-07-03-2026/

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Η Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον Νίκο Ψιλάκη: Τον καταξιωμένο Δημοσιογράφο, τον ακούραστο λαογράφο, τον σπουδαίο λογοτέχνη.Ομιλητές: Μανώλης Σπανάκης-δημοσιογράφος με θέμα: «Νίκος Ψιλάκης, δημοσιογραφικός φάρος, ακούραστος ηθογραφικός ρέκτης, σπουδαίος μυθιστοριογράφος και ποιητής» Γιώργος Νικολακάκης-Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα:

«Ο Νίκος Ψιλάκης ως λαογράφος του κρητικού λαϊκού πολιτισμού» Μαρία Χαραλαμπάκη-Φιλόλογος, Πρόεδρος Ένωσης Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου (ΕΦΝΗ) με θέμα: «Ο λογοτέχνης Ν. Ψιλάκης-Τα τελευταία του βιβλία».Είσοδος ελεύθερη

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8. Ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/ekdilosi-sthn-mnhmh-tou-psilaki/

Συνεχίζονται:

Έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενούνται στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, έως το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00 Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

«Ταξιδευόντας» – Ατομική έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Μανιώρου

Στην έκθεση εκτίθενται κυρίως τοπία της Κρήτης — ενός τόπου βαθιά οικείου και ταυτόχρονα ανεξάντλητου. Οι εικόνες αποτυπώνουν στιγμές φωτός και ησυχίας, όπου το τοπίο δεν είναι απλώς φόντο, αλλά φορέας μνήμης και συναισθήματος. Η έκθεση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στην «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ηρακλείου, εταιρεία για τη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση, ως μια πράξη προσφοράς και επιστροφής μέσα από την τέχνη.

Διάρκεια έκθεσης: Τετάρτη 4 – Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σάββατο – Κυριακή & αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/photo-giannis-manioros-taxideuontas/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα,

από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων,

φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Έκθεση με έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου στα Ενετικά Τείχη

H πρώτη έκθεση με ψηφιακές ανατυπώσεις μεγάλης κλίμακας 20 σπουδαίων έργων από τη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου που φιλοξενούνται στην πύλη του Αγίου Γεωργίου στα Ενετικά Τείχη. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τειχών,

αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να προβάλλει την πλούσια εικαστική Συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων μεγάλης κλίμακας των έργων της σε διαφορετικά εσωτερικά κι υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, αρχής γενομένης από την Πύλη του Αγίου Γεωργίου. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων κατά μήκος των πεζοπορικών διαδρομών αλλά κι εντός

των πυλών των Ενετικών Τειχών, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη Δημοτική Συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να

ακολουθήσουν μέσα στο 2026 και σε άλλα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των Ενετικών Τειχών, μετατρέποντας τη διαδρομή τους από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από τις 08:00 έως τις 22:00. Πύλη Αγίου Γεωργίου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.heraklionartgallery.gr

