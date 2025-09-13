ΚΡΗΤΗ

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιαννης για το Κρητικό ελαιόλαδο

Η Κρήτη παράγει διεκδικεί και πετυχαίνει.»

«Μια τεραστια επιτυχία αποτελεί για το εξαιρετικό κρητικό ελαιόλαδο η καταχώρηση του ως ΠΓΕ “Προϊόν Προστατευμένης Ένδειξης».
Το ΠΓΕ «Ελαιόλαδο Κρήτης» δεν είναι απλώς μια διεθνής αναγνώριση για το λάδι μας.
Είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας για τους παραγωγούς μας που δίνει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα.
Μια ισχυρή πιστοποίηση ποιότητας για τους καταναλωτές.
Μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές του νησιού μας που αναβαθμίζει την αξία της κρητικής διατροφής.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική επιτυχία για την Κρήτη μας και το κρητικό ελαιόλαδο.
Η Κρήτη παράγει διεκδικεί και πετυχαίνει.»

Χανιά:Εσπερινός στο Κοινωφελές Ίδρυμα ΄΄Αγία Σοφία΄΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την ευκαιρία...

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Γαύδο

Η δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 Σεισμός...

Άρθρο του Δημήτρη Γ. Χρηστάκη : Η Βιάννος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Γαύδο
Χανιά:Εσπερινός στο Κοινωφελές Ίδρυμα ΄΄Αγία Σοφία΄΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την ευκαιρία...

Πέντε Κρητικοί ανεβαίνουν στο Αραράτ για να στηρίξουν την 4χρονη Παυλίνα

"Ητρέλα δεν πάει στα βουνά" αλλά στη δική μας...

Λονδίνο: Η Pauline Karpidas «επαναπροσδιορίζει» τον χρόνο στον οίκο Sotheby’s

● Μια σουρεαλιστική βουτιά στον κόσμο μιας εμβληματικής συλλέκτριας...

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Γαύδο

Η δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 Σεισμός...

