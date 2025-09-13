Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιαννης για το Κρητικό ελαιόλαδο

Η Κρήτη παράγει διεκδικεί και πετυχαίνει.»

«Μια τεραστια επιτυχία αποτελεί για το εξαιρετικό κρητικό ελαιόλαδο η καταχώρηση του ως ΠΓΕ “Προϊόν Προστατευμένης Ένδειξης».

Το ΠΓΕ «Ελαιόλαδο Κρήτης» δεν είναι απλώς μια διεθνής αναγνώριση για το λάδι μας.

Είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας για τους παραγωγούς μας που δίνει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα.

Μια ισχυρή πιστοποίηση ποιότητας για τους καταναλωτές.

Μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές του νησιού μας που αναβαθμίζει την αξία της κρητικής διατροφής.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική επιτυχία για την Κρήτη μας και το κρητικό ελαιόλαδο.

