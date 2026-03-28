Ο Κύκλος : Μια μουσικοχορευτική παράσταση στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός έρχεται να ζωντανέψει στην σκηνή της αίθουσας «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού».

Το πολυαγαπημένο έργο για πιάνο του P. I. Tchaikovsky «The Seasons» Op. 37 συναντά την εκφραστικότητα της κίνησης αποτυπώνοντας με μοναδική ευαισθησία τις εποχές του χρόνου και τον κύκλο της ζωής

Μια μουσικοχορευτική παράσταση όπου συνδιαλέγονται η πιανιστική και η χορευτική τέχνη δίνοντας στο κοινό την συμβολική διάσταση του χρόνου. Η κίνηση αγκαλιάζει τη μουσική, η μουσική καθοδηγεί την κίνηση και μαζί γεννούν έναν ποιητικό διάλογο, όπου οι εποχές δεν είναι μόνο εικόνες της φύσης, αλλά και εσωτερικές διαδρομές του ανθρώπου.

Την συμβολική διάσταση της παράστασης την εμπλουτίζουν η αφηγηματική ποίηση και η οπτική τέχνη της συγχρονισμένης προβαλλόμενης εικόνας βιώνοντας οι θεατές μια πολυδιάστατη και πολύτεχνη καλλιτεχνική αφήγηση όπου η πιανιστική τέχνη επανασυστήνεται μέσα από τον μανδύα της σύγχρονης παραστατικής τέχνης.

Συντελεστές

• Πιάνο-Κεντρική ιδέα-Σύλληψη: Μαρία Βέγκου

• Χορογραφία: Μαρία Κουσουνή

• Video Art: Zorzes Katris

• Αφήγηση: Νίκος Ανδριγιαννάκης

• Χορεύουν: Μαριλού Μπεναρδή, Εβελίνα Τούμπε, Νένα Τσακουρίδου, Αθηνά Χαραλαμπάκη, Αγάπη Μπράντλεϊ, Μαρία Κόπακα, Ναταλία Νικολακάκη, Μαρίνα Τζουανάκη, Ρένια Λεονταράκη, Μαρία Ερέζογλου, Κατερίνα Τσολάκη, Μαρία Ειρήνη Αργύρη

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 18€, 14€ και 10€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά