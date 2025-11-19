ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΥΡΩΠΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τα υπόλοιπα ονόματα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται ότι διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup μετά την αποχώρηση του Paschal Donohoe και μάλιστα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης.

Οι Financial Times έγραψαν ότι ο Donohoe παραιτήθηκε από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας και από την προεδρία του Eurogroup, ώστε να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έτσι, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου, μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχος του Donohoe.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Δεκέμβριο αναμένεται η ψηφοφορία για τον επόμενο πρόεδρο και από τα ονόματα που ακούγονται, ξεχωρίζει εκείνο του Έλληνα υπουργού Οικονομικών.

«Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, Vincent Van Peteghem, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο οποίος επί του παρόντος μοιράζεται τα καθήκοντα του Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Jan Jambon. Ένας άλλος υποψήφιος που ξεχωρίζει είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος επίσης προέρχεται από το συντηρητικό ΕΛΚ», έγραψαν οι FT.

Με βάση το δημοσίευμα, το πιθανότερο είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup να προκύψει από τους υπουργούς Οικονομικών που ανήκουν στην ευρωομάδα του ΕΛΚ, το οποίο έχει και την πλειοψηφία των εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Εντούτοις, μπορεί να υπάρξει και υποψηφιότητα από τα αριστερά. Ο υπουργός Οικονομίας της αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας, Carlos Cuerpo, θα μπορούσε να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, όπως και ο Λιθουανός υπουργός Rimantas Šadžius.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

0
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Όλο και...

Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη...

0
Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου – Ο συνολικός...

Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

0
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Όλο και...

Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη...

0
Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου – Ο συνολικός...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο
Επόμενο άρθρο
Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Όλο και...

Κνωσός: Πάνω από 120.000 οι επισκέπτες μέσα σε μόλις έναν μήνα – Αύξηση και στο Μουσείο Ηρακλείου

ΠΚ team ΠΚ team -
Στη δεύτερη θέση πανελλαδικά ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού...

Τουρισμός για Όλους: Νέοι δικαιούχοι για τη χαμηλή περίοδο

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέος οριστικός πίνακας δικαιούχων χαμηλής περιόδου – Ο συνολικός...

ΑΑΔΕ: Όλα όσα αλλάζουν στις συναλλαγές με IRIS από την 1η Δεκεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
H ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε εφαρμογή τίθεται...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST