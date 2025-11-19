Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup

Τα υπόλοιπα ονόματα.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται ότι διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup μετά την αποχώρηση του Paschal Donohoe και μάλιστα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης.
Οι Financial Times έγραψαν ότι ο Donohoe παραιτήθηκε από υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας και από την προεδρία του Eurogroup, ώστε να αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα. Έτσι, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου, μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχος του Donohoe.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Δεκέμβριο αναμένεται η ψηφοφορία για τον επόμενο πρόεδρο και από τα ονόματα που ακούγονται, ξεχωρίζει εκείνο του Έλληνα υπουργού Οικονομικών.
«Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, Vincent Van Peteghem, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο οποίος επί του παρόντος μοιράζεται τα καθήκοντα του Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας, Jan Jambon. Ένας άλλος υποψήφιος που ξεχωρίζει είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος επίσης προέρχεται από το συντηρητικό ΕΛΚ», έγραψαν οι FT.
Με βάση το δημοσίευμα, το πιθανότερο είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup να προκύψει από τους υπουργούς Οικονομικών που ανήκουν στην ευρωομάδα του ΕΛΚ, το οποίο έχει και την πλειοψηφία των εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο.
Εντούτοις, μπορεί να υπάρξει και υποψηφιότητα από τα αριστερά. Ο υπουργός Οικονομίας της αριστερής κυβέρνησης της Ισπανίας, Carlos Cuerpo, θα μπορούσε να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, όπως και ο Λιθουανός υπουργός Rimantas Šadžius.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ