Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.
Όλο και λιγότερα χρήματα διαθέτει το ελληνικό κράτος για αρχαιολογικές ανασκαφές, την ίδια ώρα που πακτωλός χρημάτων πάει στα δημόσια ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία.
Το 2014, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΑΣΤΑΤ, διατέθηκε το μεγαλύτερο ποσό της δεκαετίας, δηλ. 37.449.419 ευρώ για 1.325 έρευνες, ενώ αποκαλύφθηκαν 708 ακίνητα μνημεία και 73.573 κινητά.
Το 2015 διατέθηκαν 26.183.361 ευρώ, για 1.310 έρευνες και ήρθαν στο φως 708 ακίνητα μνημεία και 73.573 κινητά.
Το 2016 διατέθηκαν 20.084.794 ευρώ, για 1.394 έρευνες και αποκαλύφθηκαν 621 ακίνητα μνημεία και 37.797 κινητά.
Το 2017 το ποσό πέφτει κι άλλο και φτάνει στα 18.116.504 ευρώ για 1.352 έρευνες, ενώ και ήρθαν στο φως 842 ακίνητα μνημεία και 55.942 κινητά.
Το 2018 διατέθηκε ακόμα μικρότερο ποσό, που έφτασε στα 10.787.130 ευρώ, για 1.495 έρευνες και αποκαλύφθηκαν 1.925 ακίνητα μνημεία και 37.481 κινητά.
Το 2019 για 1.030 έρευνες διατέθηκαν 10.886.004 ευρώ, ενώ ήρθαν στο φως 1.794 ακίνητα μνημεία και 27.902 κινητά.
Το 2020 διατέθηκαν κάτω από 10 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα 9.128.968 για 1.575 έρευνες.
Αποκαλύφθηκαν 773 ακίνητα μνημεία και 68.060 κινητά.
Το 2021 για 1.609 έρευνες, διατέθηκαν 9.766.587 ευρώ, ενώ και ήρθαν στο φως 739 ακίνητα μνημεία και 60.360 κινητά.
Το 2022 διατέθηκαν 11.017.928 ευρώ, για 1.757 έρευνες και αποκαλύφθηκαν 559 ακίνητα μνημεία και 37.370 κινητά.
Το 2023 για 1.681 έρευνες διατέθηκαν 12.424.536, ενώ ήρθαν στο φως 789 ακίνητα μνημεία και 55.586 κινητά.
Κατά το έτος 2024, ο αριθμός των αρχαιολογικών ερευνών ανήλθε σε 2.818 και των
χρηματοδοτήσεών τους σε 15.043.106 ευρώ, έναντι του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 67,6% και 21,1%,
Ακόμα, το 2024:
Οι αρχαιολογικοί χώροι που αποκαλύφθηκαν ανέρχονται σε 25, οι ιστορικοί τόποι σε 7 και τα νεότερα και κινητά μνημεία και ζώνες προστασίας σε 60, έναντι 6 αρχαιολογικών χώρων, 1 ιστορικού τόπου και 43 νεότερων και κινητών μνημείων κατά το προηγούμενο έτος.
Οι συνολικές δαπάνες έργων, που αφορούν έργα σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, ανέρχονται σε 68.719.256 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,6%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Οι συνολικές δαπάνες έργων, που αφορούν σε μουσεία και λοιπά κτήρια, ανέρχονται σε 22.573.161 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Οι υποδείξεις αρχαιολογικών θέσεων και οι παραδόσεις αρχαίων αντικειμένων, ανέρχονται σε 35 και 2.416 αντίστοιχα, έναντι 57 και 4.538 κατά το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση κατά 38,6% και 46,8%, αντίστοιχα.
Ο αριθμός των κατασχέσεων (αρχαιοκαπηλιών) για το έτος 2024 ανέρχεται σε 108, έναντι 160 κατά το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας μείωση 32,5%.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ