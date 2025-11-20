Συμμετοχή και εισηγήσεις Vavoulas Group [turn key construction] και Hatzimichail Architects + Engineers στην Εσπερίδα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου

Στο πλαίσιο της εσπερίδας που διοργανώνει το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου και τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οι εταιρείες Vavoulas Group [turn key construction] και Hatzimichail Architects + Engineers θα συμμετάσχουν με εξειδικευμένες εισηγήσεις και εταιρικές παρουσιάσεις, εστιάζοντας στην τεχνογνωσία και την καινοτομία στον τομέα των μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών.
Εισηγήσεις και Παρουσιάσεις Χορηγών
(Τα στοιχεία παρατίθενται όπως στο επίσημο πρόγραμμα της εσπερίδας)
Από την Vavoulas Group [turn key construction]
«Μελέτη – Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μεταλλικών Κατασκευών»
Εταιρική Παρουσίαση και εισηγήσεις από Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς του Ομίλου
«Εγκαταστάσεις – Διασφάλιση Ποιότητας και Πιστοποιήσεις»
Παρουσίαση έργων και διαδικασιών ποιότητας της εταιρείας
Από την Hatzimichail Architects + Engineers
«Από τον Σχεδιασμό στην Κατασκευή: Ολοκληρωμένες Λύσεις για Σύγχρονες Μεταλλικές Κατασκευές»
Παρουσίαση ολοκληρωμένων μελετών και συνεργατικών διαδικασιών μεταξύ μελετητών και κατασκευαστών