Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε στο Ηράκλειο τον Αντιπρόεδρο του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας Ding Xuexiang

Στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» αφίχθη σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, ο Αντιπρόεδρος του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ding Xuexiang, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας.

Η στάση του αντιπροέδρου στην Κρήτη περιλαμβάνει επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και γνωριμία με τον τρόπο παραγωγής του κρητικού ελαιολάδου.

Της επίσκεψης στην Κρήτη προηγήθηκε περιοδεία του Αντιπροέδρου στην Ουρουγουάη και τη Βραζιλία (3-5 Νοεμβρίου). Στις 6 Νοεμβρίου, συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα στην Μπελέμ (Belém Climate Summit) ως Ειδικός Εκπρόσωπος του Προέδρου Xi Jinping, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στις πράσινες τεχνολογίες.

Τον Αντιπρόεδρο Ding Xuexiang και την κινεζική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη. Καλωσορίζοντας τον κινέζο αξιωματούχο στο νησί ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι η Κρήτη αποτελεί πάντα, γέφυρα πολιτισμού και φιλίας και υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης αυτής για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Κρήτης και της Κίνας.

Στην επίσκεψη στην Κρήτη τον Αντιπρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, οι:

• Wang Zhijun, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Κρατικού Συμβουλίου

• Hua Chunying, Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών

• Zhou Haibin, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων

• Liao Min, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

• Xiao Yanshun, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Γραφείου του Κρατικού Συμβουλίου