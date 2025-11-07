Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Ρεθύμνης για την απώλεια της Δημοτικής Υπαλλήλου Αντωνίας Σαριδάκη

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πραγματοποίησε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 με 11:30, μετά το θλιβερό άγγελμα του χαμού της

ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗ

Υπαλλήλου Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, διερμηνεύοντας τη βαθιά θλίψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του συνόλου των εργαζομένων στις δημοτικές υπηρεσίες, αναφερόμενος στην απώλεια της Αντωνίας Σαριδάκη, επισήμανε την επαγγελματική υπευθυνότητα που διέκρινε την εκλιπούσα και την θετική ανταπόκριση της στην αποστολή της.

Μίλησε με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση για την αποτελεσματική προσφορά της, αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά της, όπως η ακεραιότητα του χαρακτήρα της, η προσήνεια, η ευγένειά της και κυρίως η ευσυνειδησία της απέναντι στον πολίτη, τους συναδέλφους της και την εν γένει λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα, σε ένδειξη πένθους για τον θάνατό της και ελάχιστου φόρου τιμής προς το πρόσωπό της.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Ψηφίσματος: 8

1. Να εκφράσουν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια μιας εξαιρετικής εργαζόμενης και αξιοπρεπούς συναδέλφου από τη δημοτική οικογένεια, και να καταθέσουν στους οικείους της τα συλλυπητήρια τους μαζί με την ειλικρινή διαβεβαίωση ότι η εκλιπούσα θα μείνει καταγεγραμμένη στη μνήμη όλων με τα πιο θετικά αισθήματα.

2. Να εκπροσωπηθεί ο Δήμος Ρεθύμνης στην εξόδιο ακολουθία της.

3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ