Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.Πρόδρομος σε Αγιασμούς Σχολείων

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΕ ΑΓΙΑΣΜΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
11 Σεπτεμβρίου 2025
Το πρωί της Πέμπτης, 11ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε διαδοχικά την Ακολουθία του Αγιασμού στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου.
Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καλή και καρποφόρα σχολική χρονιά, με τη χάρη και το φωτισμό του Θεού.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου