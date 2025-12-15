Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Την ανιδιοτελή προσφορά του στον αθλητισμό συνεχίζει ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, αυτή τη φορά αναλαμβάνοντας μέσω της Capital Maritime & Trading Corp., την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Η συμφωνία για τη χορηγία έγινε σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ για τη μεγάλη προσφορά που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αναλαμβάνει τον τίτλο του Χρυσού Χορηγού της ΕΟΕ, για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

To ιστορικό μνημείο που ανακατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα για την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ επανέρχεται στη πραγματική του χρήση χάρη στην ευγενική χορηγία του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη ενός ανθρώπου που αγαπάει τον αθλητισμό και τον στηρίζει έμπρακτα χωρίς να ζητάει ανταποδοτικά οφέλη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του ώστε το εμβληματικό στάδιο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί νέο ταρτάν που θα πληροί όλες τα διεθνή στάνταρ για αγώνες Diamond League, ενώ θα αντικατασταθεί ο φωτισμός του με νέους LED λαμπτήρες που θα αναδείξουν την ομορφιά του Καλλιμάρμαρου και θα εξοικονομούν ενέργεια προστατεύοντας το περιβάλλον.

Εκτός της βασικής χρήσης ο νέος φωτισμός θα δημιουργεί ένα νυκτερινό φωτεινό περίπατο στη ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων για όλους τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης θα φωτίσει την πρόσοψη του κτηρίου της ΕΟΕ στην Λεωφόρο Κηφισίας με δημιουργία της διάσημης Ελληνίδας Ελευθερίας Ντεκώ που φώτισε την Ακρόπολη και έχει αναλάβει το έργο .

Ο φωτισμός του κτηρίου έχει αρκετές καινοτόμες ιδέες της κας Ντεκω και θα προσδώσει στη πόλη φως και πολιτισμό!

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου: «Το Καλλιμάρμαρο είναι πολύ περισσότερο από ένα στάδιο. Είναι το σύμβολο των διαχρονικών ελληνικών ιδεωδών – της ευγενούς άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθαι και της φιλίας μεταξύ των λαών.

Αξίες που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, αναβίωσαν με τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 σε αυτό ακριβώς το στάδιο, και εξακολουθούν να εμπνέουν τον κόσμο. Θέλουμε να στηρίζουμε διαχρονικά αυτό το μνημείο, να το διατηρούμε ζωντανό, ώστε να μας υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός δεν είναι απλώς ένα γεγονός. Είναι συνέχεια αξιών, συνέχεια ιστορίας, συνέχεια έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που όπως έχει πει πολλές φορές, διαχρονικά στηρίζει με συνέπεια και γενναιοδωρία κάθε προσπάθεια που προάγει τις αξίες του.

Ένας πραγματικός λάτρης του Ολυμπιακού ιδεώδους και της αξίας του αθλητισμού Τώρα, συνεχίζει να προσφέρει με ουσιαστικό τρόπο, τόσο μέσα από τις εργασίες ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες κλασικού αθλητισμού, όσο και μέσα από τη στήριξη αθλητών και δράσεων που θα του ζητηθούν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Είναι ένας χορηγός χωρίς χρονικό ή οικονομικό όριο, χωρίς να ζητά ανταποδοτικά οφέλη που αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για τον ελληνικό αθλητισμό και την Ολυμπιακή παιδεία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή του οφείλει ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τη διαρκή και ανεκτίμητη προσφορά του.»

Πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινωθεί και η στήριξη του Παγκοσμίου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, πάλι από τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της ALTER EGO Media.