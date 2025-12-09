ΚΡΗΤΗ

Ο βραβευμένος νέος Ευρωπαίος Σεφ για το 2025 Γ. Λιαπάκης επισκέφθηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο νέος Ευρωπαίος Σεφ για το 2025, (Young Chef European 2025), ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης, που κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη, επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΚΗ Στέλιος Βοργιάς, ο Πρόεδρος του σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών ν. Ηρακλείου Νεκτάριος Μωϋσάκης και τα μέλη της διοίκησης Αιμίλιος Χατζημιχαηλίδης, Μιχάλης Κανακαράκης και Κώστας Τζατζαράκης.

Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση από έναν νέο άνθρωπο που με την προσπάθεια του ενισχύει περαιτέρω την Κρήτη που έχει ανακηρυχθεί επίσημα «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026» από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης που συνεχάρη τον Γιάννη Λιαπάκη για την μεγάλη διάκριση.

Από την πλευρά του ο νεαρός σεφ, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, για την στήριξη να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που οργάνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας Πολιτισμού Τεχνών και Τουρισμού στην Ισπανία.
Ο Γιάννης Λιαπάκης κατέκτησε το πρώτο βραβείο για την δημιουργία του πιάτου «Ερέβινθος» που αποτελείτο από ρεβυθόρυζο με λαβράκι. Μέντορας του για την δημιουργία του πιάτου, όπως ανέφερε, ο σεφ Ζήνωνας Χρηστοφίδης.

Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων
Επόμενο άρθρο
Συμπόσιο “Μίκης Θεοδωράκης: Παρόν + Μέλλον”: Τα Χανιά τιμούν την πνευματική παρακαταθήκη του μεγάλου μας δημιουργού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
«Γιορτάζω, Αγαπώ, Προσφέρω»: Εκδήλωση για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού S.O.S συνδιοργανώνουν Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από τις 10:00 έως τις...

37χρονος Κρητικός: ευρήματα που περιμένουν να …κελαηδήσουν στα εγκληματολογικά

ΠΚ team ΠΚ team -
Βαρύς οπλισμός βρέθηκε στο εσωτερικό κλεμμένου οχήματος όπως τρία...

Λασίθι:Τηλεφωνική εξυπηρέτηση δημοτών στο Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) Αγίου Νικολάου γίνεται...

Δήμος Ηρακλείου : Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 13:45 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη...

