Ο βραβευμένος νέος Ευρωπαίος Σεφ για το 2025 Γ. Λιαπάκης επισκέφθηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Ο νέος Ευρωπαίος Σεφ για το 2025, (Young Chef European 2025), ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης, που κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη, επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΚΗ Στέλιος Βοργιάς, ο Πρόεδρος του σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών ν. Ηρακλείου Νεκτάριος Μωϋσάκης και τα μέλη της διοίκησης Αιμίλιος Χατζημιχαηλίδης, Μιχάλης Κανακαράκης και Κώστας Τζατζαράκης.

Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση από έναν νέο άνθρωπο που με την προσπάθεια του ενισχύει περαιτέρω την Κρήτη που έχει ανακηρυχθεί επίσημα «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026» από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης που συνεχάρη τον Γιάννη Λιαπάκη για την μεγάλη διάκριση.

Από την πλευρά του ο νεαρός σεφ, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, για την στήριξη να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό που οργάνωσε το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας Πολιτισμού Τεχνών και Τουρισμού στην Ισπανία.

Ο Γιάννης Λιαπάκης κατέκτησε το πρώτο βραβείο για την δημιουργία του πιάτου «Ερέβινθος» που αποτελείτο από ρεβυθόρυζο με λαβράκι. Μέντορας του για την δημιουργία του πιάτου, όπως ανέφερε, ο σεφ Ζήνωνας Χρηστοφίδης.