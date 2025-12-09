Συμπόσιο “Μίκης Θεοδωράκης: Παρόν + Μέλλον”: Τα Χανιά τιμούν την πνευματική παρακαταθήκη του μεγάλου μας δημιουργού

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σχετικά με το Συμπόσιο «Μίκης Θεοδωράκης, παρόν + μέλλον» που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων «Μίκης Θεοδωράκης» από τις 12 έως τις 14 Δεκέμβριου 2025.

Τη Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης και ο Προέδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης, Ματθαίος Φρντζεσκάκης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το Συμπόσιο επιδιώκει μια διεπιστημονική θεώρηση και μια βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων της πνευματικής κληρονομιάς του Θεοδωράκη υπό το φως των νέων δεδομένων και των σύγχρονων προκλήσεων, ενώ στοχεύει να παρουσιάσει την πνευματική κληρονομιά του Θεοδωράκη, τη διαχρονικότητα και την επικαιρότητα των ιδεών και των έργων του στον 21ο αιώνα και να διερευνήσει και να προτείνει μεταξύ άλλων μέτρα ανάδειξης, προβολής της πνευματικής κληρονομιάς του.

Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης: «Το έτος για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη κλείνει στα Χανιά με μια οφειλόμενη εκδήλωση έκθεσης των προβληματισμών σχετικά με το παρόν και το μέλλον της μεγάλης παρακαταθήκης, που μας άφησε ο συνθέτης.

Στο Μεγάλο Αρσενάλι από την Παρασκευή 12 έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα συναντηθούν προσωπικότητες, επιστήμονες, άνθρωποι που γνώρισαν και αγάπησαν το έργο του, προκειμένου να συνεισφέρουν σε αυτή την εκδήλωση. Το συμπόσιο αυτό κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τους εορτασμούς για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ιδιαίτερη μουσική παράσταση στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» με το τίτλο «Ο Μίκης αφηγείται» την Παρασκευή 12/12 στις 9:00 με την μουσικοθεατρική ομάδα “Passe-pARTout”.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής σημείωσε: «Έχουμε την καλή τύχη να είμαστε ως Χανιά πνευματικοί κληρονόμοι του έργου του μεγάλου μας συνθέτη του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος επέλεξε τα Χανιά ως τελευταία του κατοικία. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάει το διήμερο συμπόσιο Μίκης Θεοδωράκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και τον Σύλλογο Φίλων Μίκης Θεοδωράκης, όπου άνθρωποι της τέχνης θα μας παρουσιάσουν τις προεκτάσεις του έργου του Μίκη στο μέλλον».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ανέφερε: «Ο Μίκης Θεοδωράκης επανειλημμένα είχε διατυπώσει την άποψη ότι η σχέση του με τα Χανιά είναι «ταυτοτική, όσον αφορά το περιεχόμενο του έργου του και τον τρόπο σκέψης του. Αυτό το νήμα παίρνουμε, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκης Θεοδωράκης, κλείνοντας αυτό το έτος που ήταν γεμάτο με

εκδηλώσεις αφιερωμένες στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη και δημιουργώντας τον προβληματισμό για τον Μίκη για την επόμενη μέρα. Με αφορμή τη δρομολόγηση του Μουσείου του Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά, έχει ιδιαίτερη αξία για εμάς να συζητήσουμε σε αυτό το τριήμερο συμπόσιο με ανθρώπους που γνώρισαν, αγάπησαν και μελέτησαν τον Μίκη Θεοδωράκη και το έργο του».

Τέλος, στο πλαίσιο του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η μουσική παράσταση «Ο Μίκης αφηγείται» με οδηγό τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη.