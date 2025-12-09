Οι απευθείας πτήσεις από Ινδία, Κίνα, Αμερική θα αλλάξουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το αεροδρόμιο αναμένεται να εξυπηρετεί 9,5-10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε πρώτη φάση, με δυνατότητα επέκτασης στα 15 εκατομμύρια.
Απευθείας πτήσεις από την Ινδία, την Κίνα, την Αμερική κ.α. για την Κρήτη, αλλάζοντας άρδην το τοπίο του τουρισμού στο νησί, θα έχουμε από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι.
Το αεροδρόμιο αναμένεται να εξυπηρετεί 9,5-10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως σε πρώτη φάση, με δυνατότητα επέκτασης στα 15 εκατομμύρια και με προοπτική να φτάσει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.
«Η δυνατότητα υποδοχής πτήσεων από όλο τον κόσμο εκτός της αιχμής του καλοκαιριού, θα κάνει πραγματικότητα το όραμα για την επέκταση της τουριστικής σεζόν και την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», επεσήμανε ο πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης.
Η Ινδία, οι χώρες του Κόλπου, Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και η Κίνα, είναι οι τρείς νέες μεγάλες πηγές για τον ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια.
Τα μεγέθη είναι συνταρακτικά, αφού όπως σημειώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, πάνω από 100 εκατ. Ινδοί αναμένεται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μέχρι το 2030 και περισσότεροι από 250 εκατ. κινέζοι με το 10% αυτών να βλέπει την Ευρώπη ως προορισμό, ενώ σημαντική είναι και η ανάπτυξη των ταξιδιών από τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες εισέρχονται δυναμικά στον παγκόσμιο τουρισμό.
Η ενίσχυση του αριθμού των αφίξεων από τις προαναφερθείσες περιοχές θα συμβάλει σύμφωνα με τους ειδικούς στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, στη μείωση της εποχικότητας ενώ θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα καθώς πρόκειται για τουρίστες που έχουν μεγάλη αγοραστική δύναμη.
Αν και ακόμη απέχουμε από τα μεγάλα νούμερα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις σε ετήσια βάση, εν τούτοις τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι αισιόδοξα και προμηνύουν μεγάλη άνοδο της τουριστικής κίνησης από τις τρεις αυτές περιοχές.
Σύμφωνα με έρευνα της Mabrian, οι ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για τους Ινδούς ταξιδιώτες, με την χώρα μας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε ότι αφορά το ενδιαφέρον των Ινδών τουριστών.
Ειδικότερα μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών προορισμών οι Ινδοί συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αγαπημένους προορισμούς όπως η Ιταλία (με ετήσια αύξηση 2,7%) και η Γερμανία (αύξηση κατά 7,3%), οι οποίες παραμένουν στις κορυφαίες δέκα επιλογές, μαζί με τη Γαλλία, όπου η ζήτηση έχει μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση.
Η ζήτηση αυξάνεται επίσης για τις αναδυόμενες αγαπημένες χώρες, με δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ισπανία (αύξηση κατά 3,8%), καθώς και η Αυστρία (αύξηση κατά 9,8%) και η Ελλάδα (αύξηση κατά 18,3%), με τους δύο τελευταίους να παρουσιάζουν την ισχυρότερη αύξηση μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που αναζητούν οι Ινδοί ταξιδιώτες.
Η Κίνα που επανακάμπτει σταδιακά στην διεθνή τουριστική αγορά μετά την πανδημία θα συνδέεται φέτος με αριθμό-ρεκόρ σε επίπεδο πτήσεων με την χώρα μας. Με βάση τα στοιχεία, το 2024 ο αριθμός των Κινέζων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 138.600, αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2019, όταν και είχαν ταξιδέψει στη χώρα μας 106.400 ταξιδιώτες από τη χώρα της Ασίας.
Η νέα έκθεση The State of the American Traveler που συνέταξε η Future Partners για τις ταξιδιωτικές προθέσεις του Νοεμβρίου, χαρτογραφεί μια αγορά που δεν έχει χάσει τον ενθουσιασμό της για τις αποδράσεις, αλλά έχει μάθει να κινείται πιο προσεκτικά.
Για το 2026, πάνω από 9 στους 10 (91,8%) συνεχίζουν να σχεδιάζουν τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής, με μέσο όρο τα 3,8 ταξίδια, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.
Οι ταξιδιώτες υψηλότερων εισοδημάτων προβλέπουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ταξιδιών: 4,9 για εισοδήματα τουλάχιστον 200.000 δολαρίων και 4,3 για εισοδήματα 100.000-199.000 δολαρίων.
Οι μικρότερες ηλικίες συνεχίζουν να ταξιδεύουν λιγότερο, με τη Gen Z να έχει κατά μέσο όρο 3,1 ταξίδια, σε σύγκριση με 3,7-3,9 των μεγαλύτερων γενεών.
