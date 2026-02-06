Οι εκδόσεις Όγδοο και ο Βασίλης Σκουλάς, παρουσιάζουν το βιβλίο: «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς»

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 19.30 – 21.00

στο Περιβόλι του ουρανού

Οι εκδόσεις Όγδοο και ο Βασίλης Σκουλάς, παρουσιάζουν το βιβλίο: «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς»

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 19.30 – 21.00

στο Περιβόλι του ουρανού



Ομιλητές:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑXΟΥΤΗΣ: Συγγραφέας – Ερευνητής του Ελληνικού τραγουδιού

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ : Δημοσιογράφος – Παρουσιαστής

ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ : Στιχουργός- Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Την παρουσίαση συντονίζει:

ΠΑΝΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ: Δημοσιογράφος- Πρώην Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ

«Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς»

Στις μέρες μας, μονάκριβοι είναι οι καλλιτέχνες, μουσικοί, ερμηνευτές και δημιουργοί, που χαίρουν πλατιάς εκτίμησης, από διαφορετικές γενιές και γωνιές του τόπου μας. Ο Βασίλης Σκουλάς, με τη στάση του, τον χαρακτήρα του, το χάρισμα και τη συνέπειά του στο καλό τραγούδι αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα στην παραπάνω παραδοχή.

Τον Ανωγειανό λυράρη, μαντολινίστα, τραγουδοποιό και τραγουδιστή τον εκτιμούν, τον παραδέχονται και τον θαυμάζουν από τον Έβρο έως και την Κύπρο αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός καθώς και ευήκοα ώτα. Γιατί η ομορφιά, η ευαισθησία, η καλλιέργεια και η γνώση της μουσικής τέχνης, και μαζί η ανθρωπιά, η ευγένεια, η γενναιοδωρία, η ταπεινότητα και η ορθή περηφάνια δεν έχουν πατρίδα.

Το βιβλίο αυτό, αποτελεί μια πολύτιμη κατάθεση για την κρητική και γενικότερα την ελληνική μουσική παράδοση, περιγράφοντας με συναρπαστικό τρόπο τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, μέσα από τις διηγήσεις του στον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό τού προσωπικού του αρχείου.

Ακολουθεί μουσική βραδιά

με τον Βασίλη Σκουλά

Απαραίτητες οι κρατήσεις

*Ισχύουν κανονικές χρεώσεις

ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΛΑΣ : Λύρα – Φωνή

Βασίλης Μ. Σκουλάς – λαούτο – φωνή

Ελένη Τορνεσάκη – κιθάρα – φωνή

Γιάννης Στρατάκης – μαντολίνο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Το Περιβόλι του Ουρανού» Λυσικράτους 19, Πλάκα 10558 Τηλ. Κρατήσεων: 210-3235517

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

«Το Περιβόλι του Ουρανού»

Λυσικράτους 19, Πλάκα 10558 Τηλ. Κρατήσεων: 210-3235517