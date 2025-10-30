Οι λόγοι που νιώθεις κούραση, ενώ τρως σωστά και υγιεινά

Η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή κάποιες φορές ίσως δεν επαρκεί στον οργανισμό μας γιατί οι θερμίδες που λαμβάνει είναι μικρότερης ποσότητας από αυτές που ίσως να χρειάζεται.
Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται, ότι παρότι προσέχουν τη διατροφή τους, νιώθουν διαρκώς εξάντληση και κούραση.
Μπορεί να τρώνε ότι πιο υγιεινό, όπως φρούτα και λαχανικά, να πίνουν νερό και να αποφεύγουν τις καταχρήσεις, αλλά παρόλα αυτά να μην έχουν ενέργεια και να νιώθουν συνεχώς κουρασμένοι.
Υπάρχει μία άποψη ότι, όποιος τρέφεται με τρόφιμα χωρίς πολλές θερμίδες και «σωστά» πρέπει να είναι υγιής και να νιώθει παραπάνω ενέργεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα σωστό, καθώς πολλές φορές η “ισορροπημένη διατροφή”, ίσως δεν επαρκεί στον οργανισμό μας γιατί οι θερμίδες που λαμβάνει είναι μικρότερης ποσότητας από αυτές που ίσως τελικά να χρειάζεται.
Η εξήγηση λοιπόν, είναι απλή και παρακάτω μπορείς να δεις κάποιες από τις αιτίες που μας οδηγούν να νιώθουμε μονίμως κουρασμένοι:
Πρέπει να παίρνεις παραπάνω θερμίδες
Πολλές φορές οι δίαιτες και η παραπάνω προσοχή στο τι τρώμε οδηγεί στον υποσιτισμό. Όχι απαραίτητα από πρόθεση, αλλά επειδή τρως πολύ ελαφριά γεύματα, παραλείπεις σνακ ή περιορίζεις τις ποσότητες.
Το σώμα σου, όμως, χρειάζεται «καύσιμα» και οι θερμίδες είναι βασική πηγή ενέργειας. Αν δεν του δίνεις αρκετές, επιβραδύνει τον μεταβολισμό για να εξοικονομήσει ενέργεια, και αυτό μεταφράζεται σε κούραση, χαμηλή συγκέντρωση και κακή διάθεση.
Αν δεν είσαι σίγουρη, προσπάθησε να σημειώσεις τι τρως μέσα σε μια μέρα. Αν τα γεύματά σου δεν φτάνουν τις ανάγκες σου, πρόσθεσε λίγο παραπάνω πρωτεΐνη, καλά λιπαρά ή υδατάνθρακες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.
Έλλειψη σιδήρου ή βιταμίνης Β12
Η σιδηροπενία είναι από τις πιο συχνές αιτίες χρόνιας κόπωσης στις γυναίκες ειδικά σε όσες ακολουθούν φυτοφαγική ή περιορισμένη διατροφή. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα, και όταν τα επίπεδά του πέφτουν, ο οργανισμός δυσκολεύεται να «αναπνεύσει» σωστά.
Αντίστοιχα, η βιταμίνη Β12 υποστηρίζει το νευρικό σύστημα και την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα. Όταν λείπει, νιώθεις σαν να έχεις ξυπνήσει χωρίς καφέ.
Ενσωμάτωσε φακές, σπανάκι, αυγά, ψάρι και κόκκινο κρέας στη διατροφήσου ή μίλησε με τον γιατρό σου για έλεγχο αίματος και συμπληρώματα, αν χρειάζεται.
Αφυδάτωση
Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει κόπωση σχεδόν άμεσα. Ακόμη και μια μικρή μείωση των υγρών στο σώμα επηρεάζει την κυκλοφορία, τη θερμοκρασία και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι πεινάμε ή είμαστε κουρασμένες, ενώ στην πραγματικότητα απλώς διψάμε.
Έχε πάντα μαζί σου ένα μπουκάλι νερό και βάλε υπενθύμιση στο κινητό να πίνεις ανά τακτά διαστήματα. Αν το σκέτο νερό σε κουράζει, δοκίμασε νερό με φέτες λεμονιού, αγγουριού ή λίγη μέντα για γεύση.
Τρως παραπάνω υγιεινά από ότι θα έπρεπε
Η τελειομανία στη διατροφή μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν αποφεύγεις εντελώς τα λιπαρά, τους υδατάνθρακες ή κάθε «μη ιδανική» τροφή, μπορεί να στερείς από τον οργανισμό σου βασικά θρεπτικά συστατικά. Τα καλά λιπαρά (όπως αυτά του αβοκάντο, των ξηρών καρπών ή του ελαιολάδου) είναι απαραίτητα για την παραγωγή ορμονών και τη σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα.
Επίσης, η εμμονή με την «τέλεια διατροφή» μπορεί να προκαλέσει στρες, το οποίο με τη σειρά του εξαντλεί τα αποθέματα ενέργειας.
Η ισορροπία είναι το κλειδί. Φάε «καθαρά» στο 80% των γευμάτων σου και κράτησε το υπόλοιπο 20% για μικρές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
Έλλειψη ύπνου
Ο ύπνος, εκτός από τη διατροφή, παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας για καλύτερη ενέργεια. Η έλλειψή του οδηγεί σε αυξημένη κορτιζόλη, επιβραδύνει τον μεταβολισμό και σε κάνει να νιώθεις κουρασμένη – ανεξάρτητα από το πόσο καλά τρως.
Για να κοιμηθείς καλύτερα κλείσε τις οθόνες μία ώρα πριν, χαμήλωσε τα φώτα, πιες ένα χαλαρωτικό ρόφημα και πήγαινε στο κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε βράδυ.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ