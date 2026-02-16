Οι προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας στο επίκεντρο της νέας συνάντησης του Αλέξη Καλοκαιρινού με τους Βουλευτές Ηρακλείου

Στην ατζέντα και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για αναγνωριστική μελέτη τεχνο-οικονομικού χαρακτήρα για το μέσο σταθερής τροχιάς

Συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας 16/2 στη Λότζια, η ενημερωτική σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τους Βουλευτές του νομού αναφορικά με τις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Φραγκίσκος Παρασύρης, και Μανόλης Συντυχάκης, ο εκπρόσωπος της Ελένης Βατσινά Αντώνης Ψαρράς, καθώς επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνέχισε την ενημέρωση που είχε ξεκινήσει στην προκαταρκτική συνάντηση του Σαββάτου 14/2, για τα τελευταία δεδομένα, τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Ηρακλείου και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, εστιάζοντας στην ανάγκη συνεργιών,

ενιαίου σχεδιασμού και αντιμετώπισης του προβλήματος της διάχυτης αρμοδιότητας μεταξύ πολλών Υπουργείων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, που είναι το πρώτο βήμα για να γίνουν τα έργα που υπερβαίνουν τη χωρική επικράτεια ενός Δήμου και αφορούν σε περιοχές που εκτείνονται σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες και υπενθύμισε τις ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σε άμεσο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο:

Άμεσα, με την ανόρυξη και εκμετάλλευση δυο γεωτρήσεων αλλά και τη δημιουργία μιας «εγκατάστασης ασφαλείας» με μικρές μονάδες αφαλάτωσης.

Μεσοπρόθεσμα, με την ανόρυξη και εκμετάλλευση έξι ακόμη γεωτρήσεων και την αντικατάσταση των δύο κύριων και ιδιαίτερα προβληματικών αγωγών από τα πεδία των Μαλίων και της Τυλίσου, καθώς και την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων και στην παλιά (εντός των τειχών) πόλη του Ηρακλείου ώστε το Ηράκλειο να διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης με μικρό ποσοστό απωλειών.

Μακροπρόθεσμα, με την αξιοποίηση με τη συνεργασία και του Δήμου Μαλεβιζίου του υδατικού συστήματος του Αλμυρού, που με το τεράστιο δυναμικό του μπορεί να δώσει την οριστική λύση στη συνεχή και απρόσκοπτη υδροδότηση του Ηρακλείου.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση για θεσμικά και οικονομικά ζητήματα με τους συμμετέχοντες να καταθέτουν τις προτάσεις τους και τους Βουλευτές, οι οποίοι χαρακτήρισαν ωφέλιμες αυτές τις δυο ενημερωτικές συναντήσεις, να εκφράζουν τη βούλησή τους να υποστηρίξουν τα αιτήματα του Δήμου Ηρακλείου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα αλλά και τις προτεινόμενες λύσεις.

Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκε και το ζήτημα για τη δημιουργία μέσου

σταθερής τροχιάς, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να εστιάζει στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, να ζητήσουν οι Βουλευτές του νομού από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανάθεση μιας αναγνωριστικής μελέτης τεχνο-οικονομικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να υπάρχει μια βάση για περαιτέρω κινήσεις.