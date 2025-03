Οι Σκιαδαρέσες στην Κρήτη

Πέμπτη 20 Μαρτίου – Χανιά/Bras de Frères

Παρασκευή 21 Μαρτίου – Ηράκλειο/Cine Studio

Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Μαρτίου παίζουμε στα Χανιά και στο Ηράκλειο αντίστοιχα μαζί με τους Φάνη Ζαχόπουλο, Χάρη Παρασκευά και Αλέξη Στενάκη.

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live

Χανιά / Bras de Frères

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025

Ώρα έναρξης 22:00 – οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Προπώληση:12 €

Φυσικό σημείο στο Σπιτικό στα Δικαστήρια.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Στην Πόρτα: 14 €

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Ηράκλειο / Cine Studio

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025

Ώρα έναρξης 21:30 – οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Τα πρώτα Early Online εισιτήρια 13€ | Γενική Είσοδος 15€

Προπώληση Hard Copy Πολυτεχνείο Καφέ & Τεχνόπολις (από 10/03)

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr