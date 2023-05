Οι θήκες των κινητών διαχωρίζουν… πλούσιους και φτωχούς

Σχεδόν το πρώτο πράγμα που θα αγοράσει κανείς μαζί με ένα κινητό χιλιάδων ευρώ, είναι και μια θήκη. Το άγχος ότι θα ραγίσει η οθόνη, θα πέσει και θα σπάσει κάτι το οποίο έχεις αγοράσει δίνοντας πάνω-κάτω έναν μισθό, σε «σπρώχνει» να πάρεις μια θήκη που θα σε σώσει από την καταστροφή!

Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η νέα τάση που ακολουθούν όλο και περισσότεροι πλούσιοι είναι να μην αγοράζουν θήκες για τα πανάκριβα κινητά τους. Γιατί… δεν τους νοιάζει. Και να σπάσει, θα πάρουν άλλο!

Σειρές, ριάλιτι, εκπομπές γέμισαν με πρωταγωνιστές που κυκλοφορούν με κινητά χωρίς θήκη. Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος και Jay-Z, όπως παρατηρεί το Time, πολλάκις φωτογραφίζονται με ένα iPhone στο χέρι- φυσικά χωρίς θήκη.

Το μήνυμα πίσω από αυτή την τακτική είναι το προφανές: «αν σπάσει έχω χρήματα να το αντικαταστήσω». Ακόμα και τα χιλιάδες ευρώ που κοστίζει ένα κινητό για ανθρώπους που ο μισθός τους είναι εξαψήφιος, το ποσό είναι αμελητέο.

the four levels of wealth:

1. No debt

2. No checking prices at restaurants

3. No checking prices at hotels

4. No phone case on iPhone

— gaut (@0xgaut) April 26, 2023