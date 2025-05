«Οικολογία και βιοποικιλότητα υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής» :Με την στήριξη της Περιφέρειας διεθνές συνέδριο από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης

Το 9ο Διεθνές Συμπόσιο και Θεματικό Σχολείο «DEB2025: 9th International Symposium and Thematic School on Dynamic Energy Budget (DEB) theory for metabolic organization», θα πραγματοποιηθεί από 26 Μαΐου μέχρι 6 Ιουνίου 2025 στο Ηράκλειο. Το Συμπόσιο και Θεματικό Σχολείο διοργανώνεται από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Το θέμα του συνεδρίου είναι «Stress ecology and biodiversity under climate change» (Οικολογία και βιοποικιλότητα υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιστήμονες από 23 χώρες, αναδεικνύοντας την Κρήτη ως κόμβο επιστημονικής αριστείας διεθνούς εμβέλειας. Το πρόγραμμα περι-λαμβάνει τέσσερις κεντρικές ομιλίες, 32 θεματικές εισηγήσεις και 20 παρουσιάσεις αναρτημένων εργασιών.

Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή επιστημονική συνάντηση που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, με σκοπό την παρουσίαση επιστημονικών εξελίξεων, την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και την εκπαίδευση γύρω από τη θεωρία DEB. Η θεωρία Dynamic Energy Budget αναπτύσσεται εδώ και πέντε δεκαετίες και αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση και πρόβλεψη βιολογικών και οικολογικών φαινομένων. Εφαρμογές της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη μελέτη της κατανομής των ειδών, τη βελτιστοποίηση της υδατοκαλλιέργειας και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων.

Το Θεματικό Σχολείο ειδικότερα, προσφέρει σε νέους ερευνητές στο ξεκίνημα της καριέρας τους εκπαίδευση, καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία, αποτελώντας ταυτόχρονα πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών με κορυφαίους επιστήμονες του πεδίου.

Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία DEB και στις εφαρμογές της, προωθώντας καινοτόμες, διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των σύνθετων οικολογικών και οικονομικών προκλήσεων της εποχής μας.

Στην ιστοσελίδα https://deb2025.sciencesconf.org/ παρουσιάζεται το πλήρες πρόγραμμα του συμποσίου και του σχολείου.